Почему Порошенко не возглавил фракцию "Европейской солидарности": объяснение эксперта

В "Европейской солидарности" сопредседателями фракции стали Артур Герасимов и Ирина Геращенко. Петр Порошенко решил не возглавлять "ЕС" в парламенте.

Вероятно, он имел целью показать, что не является единоличным лидером партии. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политический эксперт Олег Рыбачук.

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"Это, возможно, желание показать, что я не являюсь здесь единоличным лидером. Потому что когда формировались списки "Европейской солидарности", кто-то просто откровенно говорил, что Петр Алексеевич у себя на колене собственноручно пишет каждую фамилию, а на широкую публику сказали о каких-то праймериз", – рассказал Рыбачук.

По его мнению, то, что фракцию возглавили Герасимов и Геращенко, является инициативой Порошенко.

Я думаю, что здесь больше инициатива Порошенко. И она имела бы целью продемонстрировать, что все не так единолично, как вам кажется,

– подчеркнул эксперт.

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