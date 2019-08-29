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      Почему Порошенко не возглавил фракцию "Европейской солидарности": объяснение эксперта

      243 Читати новину українською
      Олег Рыбачук
      Олег Рыбачук / 24 канал

      В "Европейской солидарности" сопредседателями фракции стали Артур Герасимов и Ирина Геращенко. Петр Порошенко решил не возглавлять "ЕС" в парламенте.

      Вероятно, он имел целью показать, что не является единоличным лидером партии. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политический эксперт Олег Рыбачук.

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      "Это, возможно, желание показать, что я не являюсь здесь единоличным лидером. Потому что когда формировались списки "Европейской солидарности", кто-то просто откровенно говорил, что Петр Алексеевич у себя на колене собственноручно пишет каждую фамилию, а на широкую публику сказали о каких-то праймериз", – рассказал Рыбачук.

      По его мнению, то, что фракцию возглавили Герасимов и Геращенко, является инициативой Порошенко.

      Я думаю, что здесь больше инициатива Порошенко. И она имела бы целью продемонстрировать, что все не так единолично, как вам кажется,
      – подчеркнул эксперт.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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