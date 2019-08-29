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      Чому Порошенко не очолив фракцію "Європейська солідарність": пояснення експерта

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      Олег Рибачук
      Олег Рибачук / 24 канал

      В "Європейській солідарності" співголовами фракцій стали Артур Герасимов та Ірина Геращенко. Петро Порошенко вирішив не очолювати "ЄС" в парламенті.

      Ймовірно, він мав на меті показати, що не є одноосібним лідером партії. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Олег Рибачук.

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      "Це, можливо, бажання показати, що я не є тут одноосібним лідером. Бо коли формувалися списки "Європейської солідарності", хтось просто відверто говорив, що Петро Олексійович в себе на коліні власноруч пише кожне прізвище, а на широку публіку сказали про якісь праймеріз", – розповів Рибачук.

      На його думку, те, що фракцію очолили Герасимов та Геращенко, є ініціативою Порошенка.

      Я думаю, що тут більше ініціатива Порошенка. І вона десь мала б за мету продемонструвати, що все не так одноосібно, як вам здається,
      – підкреслив експерт. 

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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