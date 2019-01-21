Почему Порошенко откладывает выдвижение в президенты: интересное мнение

Петр Порошенко до сих пор официально не зарегистрировался в Центризбиркоме, чтобы не слышать обвинений, что он эксплуатирует святой для многих украинцев вопрос для банального "предвыборного базара".

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" сообщил нардеп Сергей Лещенко.

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По его словам, причина вовсе не в том, что действующий гарант колеблется, идти или не идти на выборы. Его цель – максимально использовать тему получения Томоса Православной церковью Украины.

Вероятно, что действующий президент будет выдвинут на второй срок в начале февраля, когда большинство его конкурентов уже будут вести кампанию,

– предположил нардеп.

И добавил, что тур Порошенко с Томосом происходит преимущественно по городам правобережной Украины, где проживают более набожные люди: со стамбульской грамотой он уже побывал в Виннице, Ровно и Луцке, по пути останавливаясь в городах поменьше – Борисполе, Киверцах или Рожище.

Лещенко отметил, что кроме этого, вся страна завешана билбордами в стилистике избирательной кампании Порошенко "Томос для Украины", где президент изображен рядом с митрополитом Епифанием, который дал согласие на использование своего лица, но лишь до официального выдвижения действующего президента на второй срок.



Билборды с Петром Порошенко и митрополитом Епифанием

Политик рассказал, что использование темы автокефалии в избирательной кампании изменило риторику Порошенко. Бизнесмен, который ранее выступал за борьбу с коррупцией, обещал курс по 10 гривен и остановить войну, теперь похож на "проповедника".

"Таким образом, чем дольше Порошенко будет вести агитацию за себя без объявления о баллотировании, тем больше он может прикрываться именем верховного руководителя Православной церкви Украины", – подытожил он.

Видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" за 21 января 2019 года