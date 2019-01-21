Чому Порошенко відкладає висунення в президенти: цікава думка

Петро Порошенко досі офіційно не зареєструвався у Центрвиборчкомі, щоб не чути звинувачень, що він експлуатує святе для багатьох українців питання для банального "передвиборчого базару".

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" повідомив нардеп Сергій Лещенко.

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За його словами, причина зовсім не в тому, що чинний гарант вагається, йти чи не йти на вибори. Його мета – максимально використати тему отримання Томосу Православною церквою України.

Ймовірно, що чинний президент буде висунутий на другий термін на початку лютого, коли більшість його конкурентів уже вестимуть кампанію,

– припустив нардеп.

І додав, що тур Порошенка з Томосом відбувається переважно містами правобережної України, де мешкають більш набожні люди: зі стамбульською грамотою він вже побував у Вінниці, Рівному та Луцьку, по дорозі зупиняючись у менших містах – Борисполі, Ківерцях або Рожищі.

Лещенко зазначив, що крім цього, уся країна завішана білбордами в стилістиці виборчої кампанії Порошенка "Томос для України", де президента зображено поряд з митрополитом Епіфанієм, який дав згоду на використання свого обличчя, але лише до офіційного висунення чинного президента на другий термін.



Білборди з Петром Порошенком та митрополитом Епіфанієм

Політик розповів, що використання теми автокефалії у виборчій кампанії змінило риторику Порошенка. Бізнесмен, який раніше виступав за боротьбу з корупцією, обіцяв курс по 10 гривень та зупинити війну, тепер схожий на "проповідника".

"Таким чином, чим довше Порошенко вестиме агітацію за себе без оголошення про балотування, тим більше він може прикриватися ім'ям верховного керівника Православної церкви України", – підсумував він.

Відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" за 21 січня 2019