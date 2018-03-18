Почему после выборов Путина на Донбассе ничего не изменится: версия эксперта

Вряд ли на востоке Украины существенно ухудшится ситуация после выборов Путина. Но надо четко признать, что конфликт заморожен. Будет абхазский сценарий. В лучшем случае Россия согласится на миротворцев на линии разграничения.

Такое мнение сайту "24" высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Эксперт отмечает: вопрос Украины рассматривается как один из элементов внешнеполитической игры России с Западом. Где-то Путин будет ослаблять позицию – в Сирии, КНДР, Иране. Где-то ужесточать – как в Украине. Один из таких рычагов влияния – обмен военнопленными. С одной стороны, говорит Снегирев, Путин якобы заявил о прогрессе, появилась информация, что рассматривается вопрос возвращения политических пленников Кремля. С другой, президент РФ притормозил сразу же этот процесс. Этим, по убеждению специалиста, Путин показал, что будет рассматривать дальнейший план действий на востоке Украины уже после выборов.

Войну на Донбассе Путин и дальше будет использовать как элемент воздействия на Запад и Украину, чтобы не дать нам спокойно развиваться. Конфликт заморожен. В лучшем случае Россия согласится на миротворцев на линии разграничения. Тем более не будет контроля над границей со стороны миротворцев,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

К тому же, по его словам, в воображении Запада контроль миротворцев над границей – это фиксация того, что там происходит. Миротворцы не станут вступать в военное противостояние с РФ. Они будут иметь мандат на поддержание мира, а не на принудительное разоружение пророссийских боевиков.

"Украине нужно рассчитывать только на собственные силы. На пятом году войны стоит уже об этом себе сказать. Потому что идет расхлаждение нации: вроде санкции, миротворцы решат конфликт на Донбассе. А у нас в оборонной сфере происходит что-то непонятное. Армию надо не разворовывать, а развивать", – подчеркнул Снегирев.

Напомним, выборы президента России состоятся сегодня, 18 марта. 27 декабря 2017 года состоялся обмен пленными по формуле 306 боевиков на 74 украинцев, находящихся в плену на оккупированных территориях. Несмотря на заявления России, что в марте будет еще один этап обмена, процесс переговоров в Минской подгруппе заторможен боевиками.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".