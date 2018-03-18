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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому після виборів Путіна на Донбасі нічого не зміниться: версія експерта

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Треба визнати, що конфлікт заморожений
Треба визнати, що конфлікт заморожений / 24 Канал

Навряд чи на сході України суттєво погіршиться ситуація після виборів Путіна. Але треба чітко визнати, що конфлікт заморожений. Буде абхазький сценарій. В кращому випадку Росія погодиться на миротворців на лінії розмежування.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Експерт зазначає: питання України розглядається як один з елементів зовнішньополітичної гри Росії із Заходом. Десь Путін послаблятиме позицію – в Сирії, КНДР, Ірані. Десь посилюватиме – як в Україні. Один із таких важелів впливу – обмін військовополоненими. З одного боку, говорить Снєгирьов, Путін начебто заявив про прогрес, з’явилася інформація, що розглядається питання повернення політичних бранців Кремля. З іншого, президент РФ пригальмував одразу ж цей процес. Цим, на переконання фахівця, Путін показав, що розглядатиме подальший план дій на сході України вже після виборів.

Війну на Донбасі Путін і далі використовуватиме як елемент впливу на Захід і Україну, щоб не дати нам спокійно розвиватися. Конфлікт заморожений. В кращому випадку Росія погодиться на миротворців на лінії розмежування. Тим більше не буде контролю над кордоном з боку миротворців,
– зауважує Дмитро Снєгирьов.

До того ж, за його словами, в уяві Заходу контроль миротворцями над кордоном – це фіксація того, що там відбувається. Миротворці не стануть вступати у військове протистояння з РФ. Вони матимуть мандат на підтримання миру, а не на примусове роззброєння проросійських бойовиків.

"Україні потрібно розраховувати тільки на власні сили. На п’ятому році війни варто вже про це собі сказати. Тому що йде розхолодження нації: ніби санкції, миротворці вирішать конфлікт на Донбасі. А в нас в оборонній сфері відбувається щось незрозуміле. Армію треба не розкрадати, а розбудовувати", – наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, вибори президента Росії відбудуться сьогодні, 18 березня. 27 грудня 2017 року і відбувся обмін полоненими за формулою 306 бойовиків на 74 українців, які перебувають у полоні на окупованих територіях. Попри заяви Росії, що в березні буде ще один етап обміну, процес перемовин в Мінській підгрупі загальмований бойовиками.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Вибори в Росії 2018 Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Україна – Росія Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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