Почему пострадавший в громком ДТП отказался свидетельствовать против бизнесмена-пьяницы Киященко

В августе под Киевом произошло ДТП с участием луганского бизнесмена Олега Киященко . В суде же виновной признали жену бизнесмена Инну Киященко, которой даже не было на месте происшествия на момент аварии.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказывает журналистка Татьяна Мартынюк.

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Расследовательница стала свидетелем того, как пьяная компания во главе с Олегом Киященко, катаясь элитными селами Киевщины Петропавловская Борщаговка и Чайки, попала в ДТП.

Нетрезвый бизнесмен за рулем врезался в забор и авто было припарковано за ним. Свидетели происшествия сразу же вызвали правоохранителей. После приезда наряда полиции компания и дальше продолжала пьянствовать, а Киященко отказывался показывать водительское удостоверение. На помощь ему приехали местные "решалы", какие советовали все отрицать. Впоследствии, вину за ДТП взяла на себя жена Киященко – Инна, которая приехала на место происшествия всего через 40 минут.

И еще нюанс. Владелец пострадавшей машины, в которую въехал джип, тоже в суде подтвердил, что за рулем была женщина. А он сам мне на месте ДТП признался, что не будет выдвигать претензий пьянчуге, потому что тот пообещал ему денежную компенсацию.,

– возмутилась Мартынюк.

На днях судья Владислав Лысенко, который вел это дело, вынес шокирующее решение: за рулем была жена Киященко и именно она является виновницей ДТП. Вроде, она сначала скрылась с места происшествия, а потом неожиданно вернулась. А пока ее не было – на Олега Киященко составили протокол.

Как отмечает журналистка, для судьи Лысенко это уже не первое сфальсифицированное дело. До того он лишал прав управления автомайдановцев, в частности Игоря Овдея за поездку в Межигорье. Также Лысенко судили за вынесение незаконных решений, но умысла в его действиях не нашли, и он до сих пор занимает свою должность.

Видео полного выпуска "ЦРУ. За кадром " за 30 октября 2018