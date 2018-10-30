Чому постраждалий у гучній ДТП відмовився свідчити проти бізнесмена-п'янички Киященка

У серпні під Києвом сталася ДТП за участю луганського бізнесмена Олега Киященка . У суді ж винною визнали дружину бізнесмена Інну Киященко, якої навіть не було на місці події на момент аварії.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповідає журналістка Тетяна Мартинюк.

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Розслідувачка стала свідком того, як п'яна компанія на чолі з Олегом Киященком, катаючись елітними селами Київщини Петропавлівська Борщагівка та Чайки, втрапила у ДТП.

Нетверезий бізнесмен за кермом врізався у паркан та авто, що було припарковане за ним. Свідки події відразу ж викликали правоохоронців. Після приїзду наряду поліції компанія і далі продовжувала пиячити, а Киященко відмовлявся показувати водійське посвідення. На допомогу йому приїхали місцеві "рішали", які поради усе заперечувати. Згодом, вину за ДТП узяла на себе дружина Киященка – Інна, яка приїхала на місце події лише за 40 хвилин.

І ще нюанс. Власник постраждалої машини, в яку в'їхав джип, теж у суді підтвердив, що за кермом була жінка. А він сам мені на місці ДТП зізнався – не висуватиме претензій до п'янички, бо той пообіцяв йому грошову компенсацію.,

– обурилась Мартинюк.

Днями суддя Владислав Лисенко, який вів цю справу, виніс шокуюче рішення: за кермом була дружина Киященка і саме вона є винуватицею ДТП. Начебто, вона спочатку зникла з місця події, а потім неочікувано повернулася. А поки її не було – на Олега Киященка склали протокол.

Як зазначає журналістка, для судді Лисенка це вже не перша сфальсифікована справа. До того він позбавляв прав керування автомайданівців, зокрема Ігора Овдея за поїздку до Межигір’я. Також Лисенка судили за винесення незаконних рішень, але умислу в його діях не знайшли, і він досі займає свою посаду.

Відео повного випуску "ЦРУ. За кадром" за 30 жовтня 2018