Про гидкий та цілком передбачуваний фінал п'яної ДТП за участю бізнесмена Киященка

Уявіть собі історію. Чарка-друга-п'ята горілки, авто, ДТП, поліція, гроші, суд – і все окей. Нонсенс. Але водночас і наші реалії. Бо ми живемо в країні, де сліпа Феміда відпускає зухвалих водіїв без покарання на всі чотири сторони.

Підтвердження цьому я знайшла днями у судовому реєстрі, бо побачила розв'язку гучної серпневої історії, свідком якої стала мимоволі.

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Коротко нагадаю. У Чайках під Києвом п'яна компанія на чолі із луганським бізнесменом Олегом Киященком так захопилась святкуванням Дня незалежності, що спочатку каталися по елітному селу Петропавлівська Борщагнівка та Чайки, а згодом втрапили у ДТП. Дивом обійшлося без жертв. Дивом.



Бізнесмен Олег Киященко

Range Rover, за кермом якого, за свідченнями людей, сидів ніхто інший як оцей пан Олег Киященко, влетів у паркан та припарковану за ним машину. Вражені люди викликали поліцію, але учасникам ДТП було все одно. Вони продовжувати зухвало пиячити прямо перед патрульними, а розрулювати ситуацію прибігли місцеві рішали.

Все йшло до того, щоб поліція не склала жодного протолколу. П'яниця-водій не давав документів, рішали нашепотіли, аби йшов у відмову, мовляв, не він був за кермом і все. А хвилин за 40 на місце пригоди викликали дружину героя усього цього дійства, аби вона взяла провину на себе.

Я дивилась на це і не могла повірити очам: от хіба таке може відбуватися у правовій країні? Я наполягла на тому, аби копи склали протокол, я фіксувала все на відео, і те, як дружина Киященка уперше з'явилась на місці пригоди. Той допис виликав у мережі великий резонанс, бо кожен кадр того відео не потребував додаткових коментарів.

Зухвалість, самовпевненість, відчуття цілковитої безкарності та тотальна зневага до законів країни, в якій ти живеш. Перед тим п'яна компанія гуляла у місцевому ресторані – їх попросили звідти піти, і вони поїхали. За кермо сів Киященко, люди на вулиці це бачили.

Відео розслідування програми ЦРУ про "мажорні ДТП"

Там, на місці пригоди, попри цей театр абсурду мені вдалося наполягти, аби копи виконали свою роботу і склали протокол на Киященка. І контролювати, що було зазначено у протоколі.

Отже, протоколи були складені, пояснення свідків зазначені. І зокрема те, що жінка-водій, яку хочуть зробити нібито винною, до ДТП не має жодного стосунку. Мене, як свідка, теж обіцяли повідомити про судове засідання. І я на нього чекала. Але мушу констатувати – фальсифікації уникнути не вдалося. Просто. Не зробили цього на місці ДТП – зробили в суді.

Про це свідчить рішення, "іменем закону України", якби цинічно це не звучало, винесене суддею Києво-Святошинського суду Владиславом Лисенком. Воно тільки нещодавно з'явилося у реєстрі судових справ.



Постанова суду

Суддя встановив, що за кермом була жінка Інна Киященко, яка і скоїла ДТП, але – увага – "зникла з місця ДТП", щоправда потім несподівано повернулась. І от, за версією суду, поки її не було, копи і склали протокол по 130-й на її п'яного як чіп чоловіка. Тобто того самого Киященка.

І ще нюанс. Власник постраждалої машини, в яку в'їхав джип, теж у суді підтвердив, що за кермом була жінка. А він сам мені на місці ДТП зізнався – не висуватиме претензій до п'янички, бо той пообіцяв йому грошову компенсацію.

От і все, найгуманнішій Києво-Святошинський суд та найчесніший суддя Владислав Лисенко, не маючи доказів провини Киященка по 130-й статті, протокл скасував. Докази були насправді, але суд і не намагався їх шукати. Водійське посвідчення лишили Киященку і його дружині Інні. Блискучий фінал.

От тільки свідки у тому суді брехали. Кажу, бо я там була. І навмисне лишала свої дані у протоколі, аби мене викликали на це судове засідання. Та ж мене і не думали повідомляти про це так зване судове засідання, а по суті – суцільну фальсифікацію фактів.

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Та Бог із тим Киященком – там давно все зрозуміло. А от суддя. Не гидко було йому ухвалювати таке рішення, в якому факти навіть не стикуються?

А хто такий Владислав Лисенко? Це той самий суддя, що на пару з головою Києво-Святошинського суду 14-му році суду, теж до речі однофамільцем Лисенком В.В., у часи Революції Гідності позбавляв прав керування близько 20-х автомайданівців. Зокрема розголосу набула спарва, коли на підставі явно фальсифікованих документів він забрав водійське посвідчення автомаданівця Ігоря Овдея за поїздку до Межигір’я. Хоча активіст мав залізне алібі.

Це той суддя Владислав Лисенко, який зізнавався адвокату Роману Маселку, що виносить незаконне рішення, бо виконує вказівку згори. Це той суддя, якого судили за цим фактом. Голову суду Лисенка Володимира врешті звільнили, а от пану Владиславу вдлалося не лише уникнути покарання, а й лишити собі мантію. Бо Суддя Дячук, що виносив цей вирок хоч і визнав, що суддя Лисенко виніс незаконне рішення, але підкреслив, що не знайшов доказів умислу в діях колеги.

Тобто уявіть увесь парадокс ситуації: суддя Владислав Лисенко, що позбавляв водійського посвідчення автомайданівця Овдея за сфальсифікованими доказами, повністю виправдав та лишив водійське посвідчення Олегу Киященку, який напідпитку скоїв ДТП. І все вказує на те, що реальних свідків тут навмисне проігнорували, правда цього служителя Феміди вочевидь не цікавила.

Висновки очевидні: за бажання в Україні можна сфальсифікувати будь-яку справу, а в суді біле видати за чорне та навпаки. П'яних багатіїв при кермі не карають. Відмажуть, навіть якщо все зайшло надто далекр. Он мажора Толстошеєва в суді визнали хворим та неосудним. А там, пам'ятаєте, вбили жінку. Ця ж справа з п'яним ДТП дивом обійшлася без жертв.

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Я впевнена, що ця історія навряд чи чомусь навчила головного героя. Він знову сяде за кермо невідомо в якому стані. Бо будь-яку проблему, як ми вже пересвідчилися, можна порішати. Аби лишень наступного разу ніхто не зустрівся на шляху такого Киященка, бо наступним може бути вже не паркан, а людина.

На жаль, система покарання в нашій країні не працює. Бо продажні суди, рішали і гроші поки вищі за закон та справедливість. Будьте обережними. Та водночас не миріться із подібними фактами.