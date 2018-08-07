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Почему проукраинским активным гражданам не стоит рисковать и отдыхать в Крыму

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2 года неволи по надуманным обвинениям: именно столько уже провел в застенках ФСБ политзаключенный Евгений Панов. Он сидит в СИЗО в оккупированном Крыму. Судят мужчину по обвинению в подготовке терактов на полуострове. Вот только забывают указать, что задержали его еще на границе и фактически похитили.

Федеральная служба безопасности России заявила, что задержала украинских диверсантов. Одно из первых имен, которое назвали – Евгений Панов. Мужчину окрестили лидером группировки, которая должна была устроить теракт в Крыму. И даже нашумевшее видео показали, где проверяют вещи диверсантов со всеми взрывными приспособлениями. Походный набор для теракта у Панова нашли в машине на следующий день после задержания. О такой громкой спецоперации с заявлением выступил сам Путин.

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"Мы конечно сделаем все, чтобы обеспечить безопасность объектов инфраструктуры, граждан, принимая дополнительные меры", – заявил Путин.

И как же удобно получилось, что диверсантов схватили как раз накануне важной международной встречи по вопросам Крыма. Уже позже Панов рассказал адвокату: его схватили на нейтральной территории между Украиной и Крымом. Пытали, били. Требовали признать вину. Все это продолжалось несколько дней.

"Мы узнали из СМИ, что он просто случайно пропал, поехав по каким-то волонтерским делам. Он является очень активным волонтером, который помогал украинской армии и очень часто у него были какие-то командировки", – рассказал брат Евгения Панова Игорь Котелянец.

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Брат Евгения уже 2 года борется за его освобождение. Рассказывает, в первые дни вообще не было никакого механизма. Даже адвоката искали несколько месяцев.

Через 1,5 года родственники услышали и приговор Панову – 8 лет тюрьмы, и обвинения, основанные на показаниях 47 свидетелей, которых нельзя называть и показывать в суде. Такое решение адвокаты оспаривают. Узнав об апелляции, прокуроры взялись просить еще больший срок.

Прокурор просит пересмотреть приговор 8 лет и дать ему 10,5 лет, абсолютно ничем не обосновывая это. То есть очередная порция абсурда, не более,
– резюмировал Игорь Котелянец.

В неволе Кремля сейчас более 70 украинцев. Их задерживают под разными предлогами и объявляют о громких спецоперациях силовиков. Много среди задержанных тех, кто ездил в Крым или в Россию по делам. Только в августе стало известно об еще одногом политзаключенном – водителе рейсового автобуса в Россию. Поэтому правозащитники профильных организаций и чиновники украинских министерств каждый раз напоминают: визиты на оккупированный полуостров или в страну агрессора – опасные. Особенно для тех, кто активно проявляет проукраинскую позицию в соцсетях.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Украинцы в плену РФ Новости России Новости Украины
Источник: 24 канал
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