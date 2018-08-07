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ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому проукраїнським активним громадянам не варто ризикувати і відпочивати в Криму

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2 роки неволі за надуманими звинуваченнями: саме стільки вже провів в застінках ФСБ політв'язень Євген Панов. Він сидить в СІЗО в окупованому Криму. Судять чоловіка за звинуваченнями у підготовці терактів на півострові. От тільки забувають вказати, що затримали його ще на кордоні і фактично викрали.

Федеральна служба безпеки Росії заявила: затримала українських диверсантів. Одне з перших імен, яке назвали – Євген Панов. Чоловіка охрестили лідером угрупування, що мав влаштувати теракт в Криму. І навіть гучне відео показали, де перевіряють речі диверсантів з усім вибуховим начинням. Похідний набір для теракту у Панова знайшли в машині на наступний день після затримання. Про таку гучну спецоперацію із заявою виступив сам Путін. 

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"Ми звичайно зробимо все, щоб забезпечити безпеку об'єктів інфраструктури, громадян, приймаючи додаткові заходи", – заявив Путін.

І як же зручно вийшло, що диверсантів схопили якраз напередодні важливої міжнародної зустрічі з питань Криму. Вже пізніше Панов розповів адвокату: його схопили на нейтральній території між Україною і Кримом.  Катували, били. Вимагали визнати вину. Все це тривало кілька днів.  

"Дізналися ми зі ЗМІ, що він просто випадково зник, поїхавши по якихось волонтерських справах. Він є дуже активним волонтером, який допомагав українській армії і дуже часто в нього були якісь відрядження", – розповів брат Євгена Панова Ігор Котелянець.

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Брат Євгена вже 2 роки бореться за його визволення. Розповідає, в перші дні взагалі не було жодного механізму. Навіть адвоката шукали кілька місяців.

За 1,5 роки родичі почули і вирок Панову – 8 років тюрми, і звинувачення, що базуються на показах 47 свідків, яких не можна називати та показувати в суді. Таке рішення адвокати оскаржують. Дізнавшись про апеляцію, прокурори взялися просити ще більшого строку.

Прокурор просить переглянути вирок 8 років і дати йому 10,5 років, абсолютно нічим не обгрунтовуючи це. Тобто чергова порція абсурду, не більше,
– резюмував Ігор Котелянець.

У неволі Кремля зараз більше 70 українців. Їх затримують під різними приводами і оголошують про гучні спецоперації силовиків. Багато серед затриманих тих, хто їздив до Криму чи в Росію у справах. Лише у серпні стало відомо про ще одного політв'язня – водія рейсового автобусу в Росію. Тож правозахисники профільних організацій та чиновники українських міністерств щоразу нагадують: візити на окупований півострів чи до країни агресора – небезпечні. Особливо для тих, хто активно проявляє проукраїнську позицію в соцмережах. 

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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