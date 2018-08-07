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Політв’язня Клиха "накачали" у Росії психотропними препаратами, – омбудсмен

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Політв’язня Клиха "накачали" психотропними препаратами
Політв’язня Клиха "накачали" психотропними препаратами / Фото з вільних мереж

Незаконно засуджений у Росії українець Станіслав Клих поскаржився, що йому в психіатричній лікарні вводили психотропні препарати. Окрім того, у чоловіка дуже болять нирки.

Про це після телефонної розмови з матір'ю політв’язня у Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

24 канал раніше повідомляв, що за даними юристки Уральської правозахисної групи Катерини Бур’ян, в обласній тюремній психлікарні Магнітогорська Станіславу Клиху робили невідомі ін’єкції.

"Поговорила з мамою Святослава Клиха – Тамарою. Вона розповіла, що нарешті говорила з сином по телефону – Станіслав зараз уже в колонії. Пані Тамара неодноразово просила про цю розмову, але їй постійно відмовляли", – мовиться у дописі Денісової.

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Станіслав розповів, що в психіатричній лікарні його "накачали" психотропними препаратами, і він не знає, як це впливатиме на його стан у подальшому. За словами пані Тамари, Станіслав урівноважений, розповідає, що дуже болять нирки, скоріш за все, після травми,
– додала омбудсмен.

Вона додала, що розповіла матері Клиха, як оформити документи для отримання коштів родинам політв'язнів.

Хто такий Станіслав Клих? Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує ці обвинувачення, а також те, що коли-небудь узагалі бував у Чечні. Український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.

Теги: Українці в полоні РФ заручники Новини України Новини Росії
Джерело: 24 канал
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