Политзаключенного Клиха "накачали" в России психотропными препаратами, – омбудсмен

Незаконно осужденный в России украинец Станислав Клих пожаловался, что ему в психиатрической больнице вводили психотропные препараты. Кроме того, у мужчины очень болят почки.

Об этом после телефонного разговора с матерью политзаключенного в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

24 канал ранее сообщал, что по данным юристки Уральской правозащитной группы Екатерины Бурьян, в областной тюремной психбольнице Магнитогорска Станиславу Клиху делали неизвестные инъекции.

"Поговорила с мамой Святослава Клиха – Тамарой. Она рассказала, что наконец говорила с сыном по телефону – Станислав сейчас уже в колонии. Тамара неоднократно просила об этом разговоре, но ей постоянно отказывали", – говорится в заметке Денисовой.

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Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. По словам госпожи Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего, после травмы,

– добавила омбудсмен.

Она добавила, что рассказала матери Клиха, как оформить документы для получения средств семьям политзаключенных.

Кто такой Станислав Клих?

Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает эти обвинения, а также то, что когда-нибудь вообще бывал в Чечне. Украинский политзаключенный подвергся принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы, где он содержится.