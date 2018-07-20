Там все такие, как Путин – и охранники, и врачи, – мать Клиха

Мать политзаключенного Станислава Клиха рассказала о состоянии сына, который сошел с ума от пыток российских тюремщиков и сейчас находится в психиатрической тюремной больницы в Магнитогорске.

Об этом говорится в интервью для "Украинской правды".

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Там такие же врачи, как и охрана. Все такие, как Путин. Все одинаковые. Пытки сильные раны пооставляли на теле. И на психике отразились... Он не давал согласие на перевод в психушку. Когда Стасу было плохо, ему дали какие-то бумажки подписать. А это была подписка, что он дает согласие. Он не знал, что подписывает. Как он там? Постоянно говорит о детстве,

– сказала Клих.

В последний раз женщина говорила с сыном по телефону 7 июня. Сейчас связь держат только через адвокатов и консулов. Те передают, что Клих был спокоен на последней встрече, потому что его накололи лекарствами. Или продолжает ли он голодовку, неизвестно. Адвокаты ответили, что по-разному. Клих голодает не впервые за время своего заключения.

"Тогда, в разговоре 7-го июня, Стас сказал, что Кольченко и Сенцов голодают, то он тоже в поддержку ребят будет голодать с завтрашнего дня. И сразу прервали разговор. Он только сказал это слово, и больше уже ничего не было. Он вообще часто голодал. Его же в 2017-м забрали в больницу, потому что он три недели не ел. А у него уже и почки болят, и сердце болит", – говорит мать пленника.

Женщина также рассказала малоизвестные детали дела Карпюка и Клиха.

Это же история не Карпюка и Клиха, это история Яценюка. Сына когда пытали, хотели, чтобы он бумажку подписал, что видел Яценюка и Тягнибока в Чечне. Мне дали телефон секретариата Яценюка. Думала, он поможет. Но они даже перестали звонить. Не то что помочь, а перестали звонить! Он ездит за границу, кругом, мог где-то слово сказать...

– возмущается Клих.

Говорит, что как мать, недовольна действиями украинской власти, ведь сын до сих пор за решеткой.

"Разговаривают все хорошо. Уже надо пойти на какие-то уступки и забрать тех детей, чтобы они не голодали, чтобы они не мучились. Это же они мучаются не только за себя. Всех. Потому ними торгуются – "Северный поток" надо открыть, снять санкции", – завершила Клих.

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