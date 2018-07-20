Там всі такі, як Путін – і вартові, і лікарі, – мати Клиха

Мати політв'язня Станіслава Клиха розповіла про стан сина, який збожеволів від тортур російських тюремників і зараз перебуває в психіатричній тюремній лікарні в Магнітогорську.

Про це йдеться в інтерв'ю для "Української правди".

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Там такі самі лікарі, як і вартові. Всі такі, як Путін. Всі однакові. Катування сильні рани позалишали на тілі. І на психіці відобразилися... Він не давав згоду на переведення в психлікарню. Коли Стасу було погано, йому дали якісь бумажки підписать. А це була підписка, що він дає згоду. Він не знав, що підписує. Як він там? Постійно говорить про дитинство,

– сказала Клих.

Востаннє жінка говорила з сином по телефону 7 червня. Зараз зв'язок тримають лише через адвокатів і консулів. Ті передають, що Клих був спокійний на останній зустрічі, бо його накололи ліками. Чи тримає він голодування, невідомо. Адвокати відповіли, що по-різному. Клих голодує не вперше за час свого ув'язнення.

"Тоді, у розмові 7-го червня, Стас сказав, що Кольченко і Сенцов голодують, то він теж на підтримку хлопців буде голодувати із завтрашнього дня. І зразу перервали розмову. Він тільки сказав це слово, і більше вже нічого не було. Він взагалі часто голодував. Його ж у 2017-му забрали в лікарню, бо він три тижні не їв. А в нього вже і нирки болять, і серце болить", – каже мати бранця.

Жінка також розповіла маловідомі деталі справи Карп'юка і Клиха.

Це ж історія не Карпюка і Клиха, це історія Яценюка. Сина коли катували, хотіли, щоб він папірець підписав, що бачив Яценюка й Тягнибока в Чечні. Мені дали телефон секретаріату Яценюка. Думала, він допоможе. Но вони навіть перестали дзвонити. Не то що допомогти, а перестали дзвонити! Він їздить за кордон, кругом, міг десь слово сказати…

– обурюється Клих.

Говорить, що як мати, невдоволена діями української влади, адже син досі за гратами.

"Розмовляють усі гарно. Уже треба піти на якісь поступки і забрати тих дітей, щоб вони не голодували, щоб вони не мучились. Це ж вони мучаться не тільки за себе. За всіх. Бо ними торгуються – "Північний потік" треба відкрити, санкції зняти", – завершила Клих.

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