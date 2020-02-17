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      Почему Путин лжет о событиях Второй мировой?

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      Владимир Путин / Getty Images

      Во время недавней телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент России Владимир Путин, по сообщению прессслужбы Кремля, подчеркнул "недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны".

      На первый взгляд, такой пассаж выглядит странно в информации о беседе президентов, которые обсуждали возможность встречи руководителей стран-участниц "нормандского формата" по урегулированию на Донбассе, и обмен пленными. Но в Москве не скрывают своего раздражения недавним выступлением Зеленского на церемонии в Освенциме. Украинский президент напомнил там о совместной ответственности гитлеровской Германии и сталинского Советского Союза за развязывание Второй мировой войны. И теперь Путин воспользовался случаем, чтобы при первом же телефонном звонке Зеленского отчитать его за мнимое "искажение истории", да еще и официально об этом сообщить.

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      На этом фоне нужно понять, что искажение истории в угоду Путину на недавнем Международном форуме памяти жертв Катастрофы в "Яд ва-Шем" не было случайностью. Оно было закономерностью. И с точки зрения российского понимания истории Второй мировой, и с точки зрения обычного бюрократического плана "проведения мероприятий" к 75-й годовщине окончания войны.

      Для Кремля 9 мая 2020 года – кульминация этих мероприятий с Путиным в главной, сталинской роли. А все, что происходит перед этой датой, как бы подтверждает международную поддержку российского исторического мифа и путинского величия одновременно. Именно поэтому в Москве хотели, чтобы церемония в "Яд ва-Шем" выглядела так, а не иначе – без всяких там "искажений" и упоминаний о подлинной роли Советского Союза во Второй мировой войне, о сталинских преступлениях, о том, что путинская Россия спустя десятилетия развязала новую войну в Европе. Именно поэтому церемония в Освенциме и речи ее участников вызвали такое сильное раздражение, что Путин даже через несколько недель после этого отчитал Зеленского!

      Победа во Второй мировой для Путина – вовсе не история. Это российская современность, фундамент, на котором зиждется законность путинского режима – что, по мысли правителя и его окружения, должно объединять россиян после исчезновения и коммунистической идеологии, и коммунистической партии, как основ власти. Путин и его соратники были сотрудниками КГБ и членами КПСС. Им может казаться, что они решают сложную задачу – как восстановить авторитарный режим без Советского Союза и партии? Что объединяет россиян? И что может объединять их с украинцами или белорусами, если удастся в конце концов аннексировать украинские и белорусские земли?

      Остается единственное – победа в войне. Потому эта победа стала личным проектом Владимира Путина. Не ради мертвых, а ради живых – самого кремлевского правителя и его подельников. Ради сохранения их власти. Это и есть настоящая цель и настоящий "бессмертный полк".

      Источник: Детали

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      Автор: Виталий Портников
      Теги: Публикации Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Новости России Война История Владимир Путин
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