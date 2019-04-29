16:52
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги СерпомПо
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      СерпомПо

      Почему Путин надумал раздавать паспорта России всем жителям Украины: две причины

      1507
      Владимира Путина "несет"
      Владимира Путина "несет" / Фото из открытых источников

      У Зеленского и Путина – разный вес. Первый – настоящий президент, второй – ненастоящий...

      Вдохнул Путин китайского воздуха, уважили его там, и голова закружилась. Заскакали конями мысли и, натурально, понеслись прямиком в Украину. Пена с зубов капает. Теперь "думает" давать российское гражданство всем жителям Украины. "Остапа несло!"

      Объяснение дипломата: Зачем Путину раздавать паспорта РФ всем украинцам

      Зачем это ему? Зачем опять Украина?

      Главное – постоянно отвлекать внимание граждан России от провалов властей. От обеднения людей. От отсутствия у них и у страны перспектив. От обогащения путинских властей и их бизнес-друзей. Пусть лучше дебатируют вопрос российских паспортов для граждан Украины, чем смену власти в России. А мы тем временем будем обогащаться.

      И, наверное, есть у Путина еще одна причина – личная.

      В России "преемник" Путин побеждал на подложных выборах, когда сначала пропаганда годами долбит тяжелыми орудиями из телевизора, оппоненты убраны точечными ударами, а затем в штыковую атаку идет "пехота" на избирательных участках. Красть голоса для Путина.

      В Украине не так – там конкурентные выборы, и Зеленский победил честно. Победил действующего президента страны. Он – не фальшак.

      Поэтому у Зеленского и Путина – разный вес. Первый – настоящий президент, второй – ненастоящий. И никакие российские экономические или военные преимущества не способны здесь ничего поделать.

      Очень, видно, Путину обидно, что Украина не только идет своим путем, но и демонстрирует гражданам России то, что Путин никогда не сможет им дать – сменяемость власти.

      Очень хочется отомстить этому выскочке Зеленскому и украинскому народу – даровать "из широких штанин" гражданам Украины российский паспорт – счастье стать холопами властей, которые хорошо умеют только красть, врать и лицемерить. Нате вам – "дубликатом бесценного груза".

      Что сказал Зеленский? Ответ на желание Путина выдавать российские паспорта украинцам

      Что ответил Кремль? У Путина отреагировали на заявление Зеленского о российских паспортах в Украине

      blog_ava
      "Игра престолов" 8 сезон 4 серия: опубликован трейлер эпизода
      сегодня
      3872
      Автор: СерпомПо
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин Российские паспорта на Донбассе Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Почему Путин надумал раздавать паспорта России всем жителям Украины: две причины
      сегодня , 16:01 Почему Путин надумал раздавать паспорта России всем жителям Украины: две причины
      СерпомПо 1507
      Пироги для ворога вже готові, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      сегодня , 12:04 Пироги для ворога вже готові, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      Повернись живим 1096
      Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      сегодня , 10:00 Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      478
      ВСУ испытывают французские авиашлемы
      сегодня , 08:41 ВСУ испытывают французские авиашлемы
      Злой Одессит 1969
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 апреля , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3308
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук