У Путина отреагировали на заявление Зеленского о российских паспортах в Украине

Кремль принял во внимание заявление лидера выборов президента Украины Владимира Зеленского относительно паспортов России для всех украинцев. Он призвал не разговаривать с Украиной языком угроз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все сказанное они зафиксировали, пишет ТАСС.

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Владимир Путин заявил, что Россия думает над предоставлением своего гражданства по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам. Такое решение Путин называет "не спонтанным, а хорошо просчитанным".

Лидер президентских выборов Владимир Зеленский ответил главе на его намерения и призвал не тратить зря время. Он также отметил, что украинцы не захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ.

На этот раз в Кремле не спешат с заявлениями в ответ.

Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание,

– сказал Песков.

Некоторые свои намерения Путин уже начал воплощать. Так, 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса - это только "вопросы гуманитарного характера". Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по этому вопросу.

Предусматривающего скандальный указ Путина?

• Заявление на получение гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.



• Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.