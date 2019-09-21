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      Почему рейтинги Кличко просядут: мнение эксперта

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      Какие шансы у Виталия Кличко на выборах и кто станет основным конкурентом?
      Какие шансы у Виталия Кличко на выборах и кто станет основным конкурентом? / gettyimages.com

      Шансы у Кличко на досрочных выборах мэра пока высоки. Но к моменту выборов уровень его популярности может снизиться. К тому же, у него могут быть серьезные конкуренты.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

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      Согласно последним соцопросам, Кличко побеждает всех потенциальных конкурентов. Близко к нему – телеведущий Сергей Притула. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко также проигрывает Кличко. Реальную конкуренцию Кличко может составить, шоумен "95 квартала" Евгений Кошевой. Шансы у него есть. Избиратели могут довериться Кошевому на фоне того, что он и президент Зеленский из одной команды,
      – считает Валерий Клочок.

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      Эксперт отмечает: досрочные выборы в Киеве могут и не состояться 8 декабря 2019 года из-за того, что Кличко не сложил полномочий мэра. В частности, Кличко заявил только о досрочном прекращении полномочий Киевсовета. Теперь, говорит политолог, интересна процедура, как Кличко покинет должность мэра. Согласно закону, есть несколько вариантов: он сам пишет заявление, в случае смерти, недоверие Верховной Рады или в судебном порядке.

      Из-за аудита деятельности киевского мэра могут быть открыты уголовные производства. Потому аудит что-то накопает – к хозяйству Киева есть много претензий. С мостами – проблемы, школ, детсадов не хватает. Тогда может начаться суд касательно полномочий мэра. И это может понизить рейтинги Кличко,
      – отмечает Клочок.

      По его словам, суд – не быстрый процесс. Поэтому выборы могут не состояться 8 декабря. Хотя законопроект "О столице Украины – городе-герое Киеве", внесенный в Верховную Раду, предлагает выборы 8 декабря. Эксперт добавляет: в Киевсовете, очевидно, большинство будет у "Слуги народа". Их бренд очень мощно работает. Но часть полномочий планируется передать в райсоветов. Поэтому основная борьба развернется именно за них.

      Когда и почему в Киеве могут пройти досрочные выборы? Правительство 4 сентября приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской горгосадминистрации. Представители фракции "Слуга народа" внесли на рассмотрение законопроект "О столице Украины – городе-герое Киеве", которым предлагают:

      • провести внеочередные выборы в Киеве 8 декабря;
      • восстановление районных советов;
      • районные советы получат часть полномочий городского совета;
      • должность главы Киевской горгосадминистрации несовместима с другими должностями;
      • Киевсовет сокращается с 120 до 84 депутатов;
      • границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами;
      • райсоветы могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом;
      • председатель райсовета избирается из числа его депутатов тайным голосованием большинством депутатов от общего состава.

      19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обратился к парламенту с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы. Причина – отсутствие кворума для работы Киевсовета. На заседание зарегистрировалось 38 депутатов из 120.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Виталий Кличко Киеврада
      Источник: 24 канал
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