Чому рейтинги Кличка знизяться: думка експерта

Шанси в Кличка на дострокових виборах мера поки високі. Але до моменту виборів рівень його популярності може знизитися. До того ж, у нього можуть бути серйозні конкуренти.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок.

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Згідно з останніми соцопитуваннями, Кличко перемагає всіх потенційних конкурентів. Близько до нього – телеведучий Сергій Притула. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко також програє Кличку. Реальну конкуренцію Кличку може скласти, шоумен "95 кварталу" Євген Кошовий. Шанси в нього є. Виборці можуть довіритись Кошовому на тлі того, що він і президент Зеленський з однієї команди,

– вважає Валерій Клочок.

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Експерт зауважує: дострокові вибори в Києві можуть і не відбутися 8 грудня 2019 року через те, що Кличко не склав повноважень мера. Зокрема, Кличко заявив тільки про дострокове припинення повноважень Київради. Тепер, говорить політолог, цікава процедура, як Кличко піде з посади мера. Згідно з законом, є кілька варіантів: він сам пише заяву, у випадку смерті, недовіра Верховної Ради або ж у судовому порядку.

Через аудит діяльності київського мера можуть бути відкриті кримінальні провадження. Бо аудит щось накопає – до господарства Києва є багато претензій. З мостами – проблеми, шкіл, дитсадочків не вистачає. Тоді може початися суд щодо повноважень мера. І це може знизити рейтинги Кличка,

– зазначає Клочок.

За його словами, суд – не швидкий процес. Тому вибори можуть не відбутися 8 грудня. Хоча законопроєкт "Про столицю України – місто-герой Київ", внесений до Верховної Ради, пропонує вибори 8 грудня. Експерт додає: в Київраді, вочевидь, більшість матиме "Слуга народу". Їхній бренд дуже потужно працює. Але частину повноважень планується передати до райрад. Тому основна боротьба розгорнеться саме за них.

Коли і чому в Києві можуть пройти дострокові вибори? Уряд 4 вересня ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації. Представники фракції "Слуга народу" внесли на розгляд законопроєкт Про столицю України – місто-герой Київ", яким пропонують:

провести позачергові вибори в Києві 8 грудня;

відновлення районних рад;

районні ради отримають частину повноважень міської ради;

посада голови Київської міськдержадміністрації несумісна з іншими посадами;

Київрада скорочується з 120 до 84 депутатів;

межі районів столиці затверджуються Кабміном за пропозиціями Київради, погодженими з райрадами;

райради можуть мати власну символіку, яка затверджується Київміськрадою;

голова райради обирається з числа її депутатів таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу.

19 вересня мер Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту з проханням розпустити Київську міську раду та призначити у столиці дострокові вибори. Причина – відсутність кворуму для роботи Київради. На засідання зареєструвалось 38 депутатів із 120.