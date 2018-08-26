Почему российского правозащитника Романа Удота не пустили в Украину: подробности

Российского активиста и правозащитника Романа Удота не пустили в Украину из-за того, что он "не предоставил убедительных доказательств необходимости своего визита."

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии УНН.

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Этот гражданин следовал рейсом из Тбилиси транзитом на Вильнюс. В аэропорту "Борисполь" он изъявил желание выйти в город, однако не смог предоставить убедительных доказательств в том, что в этом действительно есть какая-то потребность,

– пояснил Слободян.

Он добавил, что пограничники не пустили Удота погулять по Киеву из-за того, что учитывали возможные риски.



"Учитывая риски, что это все-таки гражданин РФ, пограничники не предоставили ему такой возможности", – подчеркнул представитель пограничников.



Слободян также отметил, что въезд в Украину Удоту не запрещали.



В свою очередь, Удот отметил, что несмотря на инцидент, план поссорить его с Украиной провалился.

Напомним, 25 августа пограничники не пустили в Украину российского правозащитника, члена Совета движения "Голос" Романа Удота. Прилетев в Киев из Тбилиси, он хотел прогуляться по украинской столице, а через несколько часов должен был совершить пересадку на самолет в Вильнюс.