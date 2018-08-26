Чому російського правозахисника Романа Удота не пустили в Україну: подробиці

Російського активіста та правозахисника Романа Удота не пустили до України через те, що він "не надав переконливих доказів необхідності свого візиту."

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян у коментарі УНН.

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Цей громадянин слідував рейсом з Тбілісі транзитом на Вільнюс. В аеропорту "Бориспіль" він виявив бажання вийти в місто, однак не зміг надати переконливих доказів в тому, що в цьому дійсно є якась потреба,

– пояснив Слободян.

Він додав, що прикордонники не пустили Удота погуляти Києвом через те, що зважали на ймовірні ризики.

"Зважаючи на ризики, що це все-таки громадянин РФ, прикордонники не надали йому такої можливості", – підкреслив речник прикордонників.

Слободян також відзначив, що в'їзд в Україну Удоту не забороняли.

Своєю чергою, Удот зазначив, що попри інцидент, план розсварити його із Україною провалився.

Нагадаємо, 25 серпня прикордонники не пустили в Україну російського правозахисника, члена Ради руху "Голос" Романа Удота. Прилетівши до Києва із Тбілісі, він хотів прогулятися українською столицею, а за декілька годин мав здійснити пересадку на літак до Вільнюса.