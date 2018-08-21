Скільки українців їздили до РФ минулого року

У 2017 році в Росію українці виїжджали майже 4,4 мільйона разів – це на 13,4% більше, ніж у 2016 році.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Державну службу статистики України.

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За даними російських ЗМІ, 2,3 мільйона громадян РФ відвідували Україну у 2017 році. А в 2013 ця цифра була у 4 рази більшою – 9 мільйонів осіб.

Нагадаємо, в Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. Очільник відомства Володимир Омелян підписав відповідний документ. За його словами, це відповідь України на дії агресора, який перешкоджає судноплавству в Азовському і Чорному морях.