Сколько украинцев ездили в РФ в прошлом году

В 2017 году в Россию украинцы выезжали почти 4,4 миллиона раз - это на 13,4% больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

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По данным российских СМИ, 2,3 миллиона граждан РФ посещали Украину в 2017 году. А в 2013 эта цифра была в 4 раза больше – 9 миллионов человек.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией. Глава ведомства Владимир Омелян подписал соответствующий документ. По его словам, это ответ Украины на действия агрессора, который препятствует судоходству в Азовском и Черном морях.