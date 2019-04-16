Почему Савченко выпустили из-под стражи именно сейчас: эксперт назвал причины

Об освобождении из-под стражи Надежды Савченко и Владимира Рубана, о президентских и парламентских выборах-2019 и рейтингах кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян.

Об освобождении из-под стражи Савченко

– В ситуации с Надеждой Савченко соответствующее представление о продлении заключения не было сделано прокурором, поэтому суд назначил следующее заседание аж через месяц. Соответственно это и поспособствовало освобождению из-под стражи Савченко и Рубана.

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– Такое количество совпадений невозможно на ровном месте. К тому же, сразу активизировалась часть лидеров общественного мнения, которые сотрудничают с одним из штабов, и начали разгонять тему вокруг реванша.

Савченко сразу стала объектом политической борьбы. Вероятно, в этом и была цель ее освобождения. Выгодным это является для Порошенко, поскольку хаотизация этой ситуации может сыграть ему на руку. Также Савченко можно использовать как "торпеду" под парламентские выборы в отношении Тимошенко,

– заявил эксперт.

– Интересно, как те чиновники, которые стояли за этими договорняками, потом будут "скулить", когда те же суды будут сажать в тюрьмы их.

О рейтингах Порошенко и Зеленского и президентских выборах

Свежие рейтинги кандидатов в президенты показали, что Владимир Зеленский оторвался от Петра Порошенко на 47%. Среди людей, которые определились за кого отдадут свой голос во втором туре, 72,2% будут голосовать за шоумена, тогда как действующего гаранта поддержат лишь 25,4% избирателей.

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– Я считаю на 90%, что уже ничего не изменится, и ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, такой и останется. Пока заметно, что разрыв между кандидатами лишь увеличивается, а черный пиар потерпел фиаско. Однако все же существует фактор "чуда" – когда по фантастическому стечению обстоятельств один из кандидатов оконфузится или совершит действия, которые навредят его имиджу.

– При победе Зеленского в Украине поставлено под сомнение сотрудничество с МВФ. Ведь он не сможет за месяц получить снижения цен на газ. В целом, через неделю после дня голосования украинцев накроет волна разочарования, кого бы из двух кандидатов не выбрали.

Будут ли дебаты?

– Даже если Зеленский и Порошенко встретятся, это будут не дебаты, а скорее дискуссия. Но это возможно, если, например, Петр Порошенко примет решение уехать с Общественного на стадион "Олимпийский", когда там будет Зеленский. Конечно, есть и шанс, что Зеленский все же придет на Общественное, но на сегодня ему выгодно там не появляться.



Владимир Зеленский и ПетроПорошенко

О парламентских выборах

– Шансы на падение рейтингов партии "Слуга народа" очень велики. Вполне вероятно, что на парламентских выборах мы увидим больше битву новых лиц и старых. Вероятно, что будет основное соревнование среди пророссийского лагеря и "Батькивщины". Также может появиться Смешко, ставший открытием в первом туре президентских выборов.

– Вероятно, что Порошенко после проигрыша не будет опускать руки и сможет хотя бы какую-то фракцию завести в парламент, чтобы сохранить свое политическое влияние. Фракции БПП и "Народный фронт" могут быть переформатированы, а на их основе появятся новые проекты. Поэтому я считаю, что на парламентских выборах будет ожесточенная битва.