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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Политолог объяснил, почему будет низкая явка избирателей во втором туре

      Актуальное интервью 128 Читати новину українською

      Почему Зеленский не станет "другим" политиком, о международных переговорах с участием Зеленского, экстрадиции Крючкова и явке на втором туре выборах – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Виктор Таран.

      Явка избирателей

      Явка во втором туре выборов будет меньше, потому что многие сторонники других кандидатов разочаровались. Они не видят, за кого голосовать, и не придут на участки. Это своими исследованиями показали социологи.

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      "Другой" Зеленский

      – Феномен кампании Владимира Зеленского в том, что он себя позиционирует принципиально другим, и что вокруг него новые лица. Но, судя по тому, какие вокруг него люди, какими методами он действует и как он уже нарушает закон – это ставит под сомнение его "инаковость". Потому что он действует точно такими же методами. И это означает, что вероятно большое разочарование будет у людей, которые за него сейчас голосуют, надеясь, что он будет менять систему.

      Зеленский и международные переговоры

      – Элементарно – нужно знать иностранный язык. В видео из его штаба, в день выборов, мы увидели, как он общался с журналистами на несовершенном английском языке. Это плохо, так как означает, что на индивидуальных переговорах не сможет защищать интересы страны. Он же не пойдет с советниками на индивидуальные переговоры.

      Экстрадиция Крючкова

      – Скорее всего, не раньше среды примут какое-то решение относительно бизнесмена Дмитрия Крючкова. К сожалению, Уголовный Кодекс Украины позволяет манипулировать правом на защиту. Если Крючков что-то и скажет, то на этом можно будет сыграть уже перед парламентскими выборами

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      – Самое главное то, что люди, которые причастны к коррупции и скрылись за рубежом, должны понимать, что их найдут. И нет разницы, какое у них окружение. Все должны понимать, что в Украине заработает принцип неотвратимости наказаний.

      Какие результаты первого тура выборов? По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% украинцев. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

      вибори зеенський порошенко
      Результаты первого тура выборов

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      Теги: Коррупция Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко НАБУ Парламентские выборы 2019
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