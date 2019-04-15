Политолог объяснил, почему будет низкая явка избирателей во втором туре

Почему Зеленский не станет "другим" политиком, о международных переговорах с участием Зеленского, экстрадиции Крючкова и явке на втором туре выборах – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Виктор Таран.

Явка избирателей

Явка во втором туре выборов будет меньше, потому что многие сторонники других кандидатов разочаровались. Они не видят, за кого голосовать, и не придут на участки. Это своими исследованиями показали социологи.

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"Другой" Зеленский

– Феномен кампании Владимира Зеленского в том, что он себя позиционирует принципиально другим, и что вокруг него новые лица. Но, судя по тому, какие вокруг него люди, какими методами он действует и как он уже нарушает закон – это ставит под сомнение его "инаковость". Потому что он действует точно такими же методами. И это означает, что вероятно большое разочарование будет у людей, которые за него сейчас голосуют, надеясь, что он будет менять систему.

Зеленский и международные переговоры

– Элементарно – нужно знать иностранный язык. В видео из его штаба, в день выборов, мы увидели, как он общался с журналистами на несовершенном английском языке. Это плохо, так как означает, что на индивидуальных переговорах не сможет защищать интересы страны. Он же не пойдет с советниками на индивидуальные переговоры.

Экстрадиция Крючкова

– Скорее всего, не раньше среды примут какое-то решение относительно бизнесмена Дмитрия Крючкова. К сожалению, Уголовный Кодекс Украины позволяет манипулировать правом на защиту. Если Крючков что-то и скажет, то на этом можно будет сыграть уже перед парламентскими выборами

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– Самое главное то, что люди, которые причастны к коррупции и скрылись за рубежом, должны понимать, что их найдут. И нет разницы, какое у них окружение. Все должны понимать, что в Украине заработает принцип неотвратимости наказаний.

Какие результаты первого тура выборов? По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% украинцев. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.



Результаты первого тура выборов