Политолог объяснил, почему Зеленский не сможет защищать интересы Украины

Владимир Зеленский – прекрасный, талантливый шоумен и комик. Это его амплуа. Однако на определенном этапе прошлого года оно должно изменится.

Об этом в эфире 24 каналу сказал политолог Виктор Таран.

По его мнению, олигарх Игорь Коломойский сделал ему предложение, от которого Зеленский не смог отказаться. После этого поменялось его амплуа.

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Граждане должны помнить, что не получится отшучиваться 5 лет от МВФ, внешних вызовов, внутренних оппозиций или олигархов. Придется решать конкретные проблемы. Здесь есть вопросы понимания, реальной команды, стратегического видения.

Элементарно – нужно знать иностранный язык. В видео из его штаба, в день выборов, мы увидели, как он общался с журналистами на английском языке. Это плохо, ибо означает, что на индивидуальных переговорах не сможет защищать интересы страны. Он же не пойдет с советниками на индивидуальные переговоры,

– заявил Виктор Таран.

"Когда была атака на Дебальцево, то почти сутки длились переговоры четырех лидеров – Меркель, Макрон, Путин и Порошенко. Я не уверен, что Зеленский сутки сможет сидеть на одном месте, убеждать и свободно общаться на иностранном языке. Путин прекрасно говорит на английском и немецком. А Зеленский будет без советников. Надо будет один на один", – подытожил политолог.

Какие результаты первого тура выборов?По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% украинцев. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.



Результаты первого тура