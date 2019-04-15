20:41
15 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Политолог объяснил, почему Зеленский не сможет защищать интересы Украины

      352 Читати новину українською
      Владимр Зеленский
      Владимр Зеленский / Фото из открытых источников

      Владимир Зеленский – прекрасный, талантливый шоумен и комик. Это его амплуа. Однако на определенном этапе прошлого года оно должно изменится.

      Об этом в эфире 24 каналу сказал политолог Виктор Таран.

      По его мнению, олигарх Игорь Коломойский сделал ему предложение, от которого Зеленский не смог отказаться. После этого поменялось его амплуа.

      Читайте также: Зеленский своими действиями показывает, что он никакой не "другой", – политолог

      Граждане должны помнить, что не получится отшучиваться 5 лет от МВФ, внешних вызовов, внутренних оппозиций или олигархов. Придется решать конкретные проблемы. Здесь есть вопросы понимания, реальной команды, стратегического видения.

      Элементарно – нужно знать иностранный язык. В видео из его штаба, в день выборов, мы увидели, как он общался с журналистами на английском языке. Это плохо, ибо означает, что на индивидуальных переговорах не сможет защищать интересы страны. Он же не пойдет с советниками на индивидуальные переговоры,
      – заявил Виктор Таран.

      "Когда была атака на Дебальцево, то почти сутки длились переговоры четырех лидеров – Меркель, Макрон, Путин и Порошенко. Я не уверен, что Зеленский сутки сможет сидеть на одном месте, убеждать и свободно общаться на иностранном языке. Путин прекрасно говорит на английском и немецком. А Зеленский будет без советников. Надо будет один на один", – подытожил политолог.

      Какие результаты первого тура выборов?По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% украинцев. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

      зеленський порошенко вибори
      Результаты первого тура

      blog_ava
      Пасха в Украине 2019: дата и традиции
      сегодня
      38340
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паниотто: Ситуация в стране улучшилась, но люди считают, что все стало хуже
      сегодня , 20:25 Паниотто: Ситуация в стране улучшилась, но люди считают, что все стало хуже
      Євгенія Мазур 67
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 20:15 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 22406
      Электоральные страсти во всем мире
      сегодня , 20:00 Электоральные страсти во всем мире
      Іван Яковина 46
      Заочний двобій продовжується: що нового наговорили Порошенко та Зеленський?
      сегодня , 19:34 Заочний двобій продовжується: що нового наговорили Порошенко та Зеленський?
      Артем Овдієнко 7529
      Юла, нора, ботинок: 7 особняков, которые вас точно удивят
      сегодня , 19:18 Юла, нора, ботинок: 7 особняков, которые вас точно удивят
      52
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Движение по автомобильным дорогам из-за снегопадов ограничено уже в 5 областях
       30 декабря 2014 , 22:52
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      На подмогу "Приусам" – украинским полицейским выдадут мотоциклы
       27 августа 2018 , 10:23
      В Украине вводят уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения
       22 ноября 2018 , 14:09
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук