19:06
15 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Зеленский своими действиями показывает, что он никакой не "другой", – политолог

      136 Читати новину українською
      Абрамовичус, Аваков, Данилюк
      Абрамовичус, Аваков, Данилюк / 24 канал

      Феномен кампании Зеленского в том, что он себя позиционирует принципиально другим, и что вокруг него новые лица. Но, судя по тому, какие вокруг него люди, какими методами он действует и как он уже нарушает закон – это ставит под сомнение его "инаковость". Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Виктор Таран.

      "Потому что он действует точно такими же методами. И это означает, что вероятно большое разочарование будет у людей, которые за него сейчас голосуют, надеясь, что он будет менять систему", – отметил эксперт.

      Читайте также: Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ

      По его словам, последние несколько недель предвыборной кампании наводят на мысль, что он будет делать точно такое же и с теми же людьми, как и те, кто сейчас при власти.

      • "Александр Данилюк – министр финансов правительства Гройсмана. Я его очень уважаю. Считаю, что он профессиональный специалист. Но мы должны понимать, что это тот человек, который налаживал последние несколько лет сотрудничество с МВФ, и сейчас ведет с ним сотрудничество от имени Зеленского. А это означает, что все те вещи, которые делались в сотрудничестве и меморандум, который мы сейчас выполняем для получения кредитов, будут выполняться", – подчеркнул политолог.

      И, например, этот меморандум предусматривает поднятие цены на газ в мае. И это, на самом деле, правильно. Но это не все понимают. Часть людей верит, что придет Зеленский и тарифы на газ упадут, сотрудничество с МВФ остановят,
      – отметил Таран.

      • Далее политолог назвал министра экономики Айвараса Абромавичуса – из правительства Яценюка. "Мы можем по-разному относиться к его правительству, но экономическую стратегию 2014 – 2015 годов вел этот человек. И это означает, что мы вернемся к той стратегии. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это лишь то, что люди не хотели воспринимать. Но эти люди в окружении Зеленского, и эти люди будут дальше продолжать эту политику", – пояснил эксперт.

      Читайте также: Одно из предвыборных обещаний Зеленского противоречит сотрудничеству с МВФ

      • Также мы видим посыл от Арсена Авакова и его спикера Антона Геращенко.

      То есть, Зеленский хвалит Авакова, а Аваков хвалит Зеленского. Ни для кого не секрет, что сейчас даже рассматривается вопрос, чтобы Авакова назначить премьер-министром,
      – добавил политолог.

      blog_ava
      Пасха в Украине 2019: дата и традиции
      сегодня
      38235
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      После выборов рая не будет, или Голосовать надо мозгом
      сегодня , 17:03 После выборов рая не будет, или Голосовать надо мозгом
      Ян Валетов 1292
      Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
      сегодня , 16:29 Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
      Станіслав Безушко 66
      Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      сегодня , 15:10 Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      Юрій Бутусов 3688
      Порошенко и Зеленский о рынке земли: что говорят кандидаты
      сегодня , 14:42 Порошенко и Зеленский о рынке земли: что говорят кандидаты
      553
      "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
      сегодня , 13:02 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
      12584
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Движение по автомобильным дорогам из-за снегопадов ограничено уже в 5 областях
       30 декабря 2014 , 22:52
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Новый КрАЗ примерил патриотический наряд
       7 декабря 2018 , 14:50
      Українець офіційно перейшов у європейський клуб – там вже є 2 гравці національної збірної
       25 января , 15:51
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук