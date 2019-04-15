Зеленский своими действиями показывает, что он никакой не "другой", – политолог

Феномен кампании Зеленского в том, что он себя позиционирует принципиально другим, и что вокруг него новые лица. Но, судя по тому, какие вокруг него люди, какими методами он действует и как он уже нарушает закон – это ставит под сомнение его "инаковость". Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Виктор Таран.

"Потому что он действует точно такими же методами. И это означает, что вероятно большое разочарование будет у людей, которые за него сейчас голосуют, надеясь, что он будет менять систему", – отметил эксперт.

Читайте также: Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ

По его словам, последние несколько недель предвыборной кампании наводят на мысль, что он будет делать точно такое же и с теми же людьми, как и те, кто сейчас при власти.

• "Александр Данилюк – министр финансов правительства Гройсмана. Я его очень уважаю. Считаю, что он профессиональный специалист. Но мы должны понимать, что это тот человек, который налаживал последние несколько лет сотрудничество с МВФ, и сейчас ведет с ним сотрудничество от имени Зеленского. А это означает, что все те вещи, которые делались в сотрудничестве и меморандум, который мы сейчас выполняем для получения кредитов, будут выполняться", – подчеркнул политолог.

И, например, этот меморандум предусматривает поднятие цены на газ в мае. И это, на самом деле, правильно. Но это не все понимают. Часть людей верит, что придет Зеленский и тарифы на газ упадут, сотрудничество с МВФ остановят,

– отметил Таран.

• Далее политолог назвал министра экономики Айвараса Абромавичуса – из правительства Яценюка. "Мы можем по-разному относиться к его правительству, но экономическую стратегию 2014 – 2015 годов вел этот человек. И это означает, что мы вернемся к той стратегии. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это лишь то, что люди не хотели воспринимать. Но эти люди в окружении Зеленского, и эти люди будут дальше продолжать эту политику", – пояснил эксперт.

Читайте также: Одно из предвыборных обещаний Зеленского противоречит сотрудничеству с МВФ

• Также мы видим посыл от Арсена Авакова и его спикера Антона Геращенко.

То есть, Зеленский хвалит Авакова, а Аваков хвалит Зеленского. Ни для кого не секрет, что сейчас даже рассматривается вопрос, чтобы Авакова назначить премьер-министром,

– добавил политолог.