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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський своїми діями показує, що він ніякий не "інший", – політолог

      231 Читать новость на русском
      Абрамовичус, Аваков, Данилюк
      Абрамовичус, Аваков, Данилюк / 24 канал

      Феномен кампанії Зеленського в тому, що він себе позиціонує принципово іншим, і що навколо нього нові обличчя. Але, судячи з того, які навколо нього люди, якими він методами діє і як він вже порушує закон – це ставить під сумнів його "інакшість". Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Віктор Таран.

      "Бо він діє точно такими ж методами. І це означає, що імовірне велике розчарування буде в людей, які за нього зараз голосують, сподіваючись, що він буде міняти систему", – зазначив експерт.

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      За його словами, останні кілька тижнів передвиборчої кампанії наводять на думку, що він буде робити точно таке ж і з тими ж людьми, що зараз при владі. 

      • "Олександр Данилюк – міністр фінансів уряду Гройсмана. Я його дуже поважаю. Вважаю, що він фаховий спеціаліст. Але ми повинні розуміти, що це та людина, яка налагоджувала останні кілька років співпрацю з МВФ, і веде зараз із ним співпрацю від імені Зеленського. А це означає, що всі ті речі, які робилися в співпраці і меморандум, який ми зараз виконуємо для отримання кредитів, будуть виконуватися", – підкреслив політолог.

      І, наприклад, цей меморандум передбачає підняття ціни на газ в травні. І це, насправді, правильно. Але це не всі розуміють. Частина людей вірить, що прийде Зеленський і тарифи на газ впадуть, з МВФ співпрацю зупинять,
      – наголосив Таран.

      • Далі політолог назвав міністра економіки Айвараса Абромавичуса – з уряду Яценюка. "Ми можемо по-різному ставитися до його уряду, але економічну стратегію 2014 – 2015 років вела ця людина. І це означає, що ми повернемося до тієї стратегії. Я не кажу, що це добре чи погано. Це лише те, чого люди не хотіли сприймати. Але ці люди в оточенні Зеленського, і ці люди будуть далі продовжувати цю політику", – пояснив експерт. 

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      • Також ми бачимо посил від Арсена Авакова і від його спікера Антона Геращенка.

      Тобто Зеленський хвалить Авакова, а Аваков хвалить Зеленського. Ні для кого не секрет, що зараз навіть розглядається питання, щоб Авакова призначити прем'єр-міністром,
      – додав політолог.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський
      Джерело: 24 канал
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