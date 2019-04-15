20:32
15 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Політолог пояснив, чому Зеленський не зможе захищати інтереси України

      1203 Читать новость на русском
      Володимр Зеленський
      Володимр Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Володимир Зеленський – прекрасний, талановитий шоумен та комік. Це його амплуа. Проте на певному етапі минулого року воно змінилося.

      Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Віктор Таран.

      На його думку, олігарх Ігор Коломойський зробив йому пропозицію, від якої Зеленський не зміг відмовитися. Після цього помінялося його амплуа.

      Читайте також: Зеленський своїми діями показує, що він ніякий не "інший", – політолог

      Громадяни повинні пам’ятати, що не вийде віджартовуватися 5 років від МВФ, зовнішніх викликів, внутрішніх опозицій чи олігархів. Прийдеться вирішувати конкретні проблеми. Тут є питання розуміння, реальної команди, стратегічного бачення.

      Елементарно – потрібно знати іноземну мову. У відео з його штабу, у день виборів, ми побачили, як він спілкувався з журналістами недосконалою англійською мовою. Це погано, бо означає, що на індивідуальних переговорах не зможе захищати інтереси країни. Він ж не піде з радниками на індивідуальні переговори,
      – заявив Віктор Таран.

      "Коли була атака на Дебальцеве, то майже добу тривали переговори чотирьох лідерів – Меркель, Макрон, Путін та Порошенко. Я не впевнений, що Зеленський добу зможе сидіти на одному місці, переконувати та вільно спілкуватися іноземною мовою. Путін прекрасно говорить англійською та німецькою. А Зеленський буде без радників. Треба буде один на один", – підсумував політолог.

      Які результати першого туру виборів?За підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% українців. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

      зеленський порошенко вибори
      Результати першого туру

      blog_ava
      Другий тур виборів президента: дата та прогнози
      сьогодні
      39268
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Паніотто: Ситуація в країні покращилась, але люди вважають, що все стало гірше
      сьогодні , 20:25 Паніотто: Ситуація в країні покращилась, але люди вважають, що все стало гірше
      Євгенія Мазур 132
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 20:15 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 24532
      Электоральные страсти во всем мире
      сьогодні , 20:00 Электоральные страсти во всем мире
      Іван Яковина 118
      Заочний двобій продовжується: що нового наговорили Порошенко та Зеленський?
      сьогодні , 19:34 Заочний двобій продовжується: що нового наговорили Порошенко та Зеленський?
      Артем Овдієнко 7461
      Дзиґа, нора, черевик: 7 особняків, які вас точно здивують
      сьогодні , 19:04 Дзиґа, нора, черевик: 7 особняків, які вас точно здивують
      470
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук