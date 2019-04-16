Почему Савченко и Рубан оказались на свободе: резонансные детали от ГПУ

Нардепа Надежду Савченко и бывшего переговорщика по украинским пленным суд освободил из-под стражи по нескольким причинам, главной из которых является несовершенство украинской судебной системы. Кроме того, и сами судьи делали шаги, результатом которых и стало освобождение Савченко и Рубана.

Около полуночи 16 апреля Броварский городской суд освободил из-под стражи народного депутата Надежду Савченко и бывшего руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Обоих обвиняют в том, что они намеревались совершить теракт в центре Киева.

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Суд принял такое решение в связи с истечением срока ареста, который истек в 00:00 16 апреля. Перед этим судьи так и не смогли продлить срок меры пресечения как Савченко, так и Рубану. По информации "Цензор.нет", произошло это из-за того, что у прокуроров не оказалось заранее подготовленного бланка ходатайства, датированного 16 апреля. Правда, они могут требовать избрания новой меры пресечения для Савченко и Рубана на следующем заседании.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, вся ответственность того, что Савченко и Рубан вышли на волю, лежит не на суде, а на судебной системе в целом.

"Можно было бы сказать, что решение (точнее, его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса является исключительно компетенцией суда. Но ряд последних резонансных судебных решений, когда избегают ареста подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать: судебная система тяжело больна", – подчеркнул глава ГПУ.

В частности, одной из причин случившегося он усматривает разрешенные законом манипуляции с бесконечными сменами адвокатов.

"У Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было 8 платных и 1 бесплатный от государства", – убеждает Луценко.

Другая причина – критически малое количество судей в судах. Луценко объясняет, что 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что следствием отвода даже 1 судьи является передача дела в другой суд.

"Футбол" изменения судов по делу Савченко – Рубана с каруселью отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд – Черниговский районный – Черниговский апелляционный – Верховный суд – Соломенский районный – Киевский апелляционный – Верховный суд – Киевский апелляционный – Дарницкий районный – Киевский апелляционный – Броварской районный", – добавляет он.

Кроме того, на решения по Савченко и Рубану, по убеждению Луценко, повлияло нежелание отдельных судей выполнять свою работу.

"Не иначе как самоустранением можно назвать самоотвод по этому делу только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории", – констатировал чиновник.

В то же время Луценко подчеркнул, что освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятие обвинения с Савченко и Рубана.

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Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, со своей стороны, обнародовала некоторые детали того, как проходил судебный процесс. Как отметила она, в течение него судьи всех судебных инстанций совершали действия, направленные на необоснованное уклонение от рассмотрения уголовного производства по делу Савченко и Рубана:

4 февраля 2019 года – председательствующая коллегии судей Верховного Суда заявила о самоотводе по надуманным основаниям, якобы чтобы у внешнего наблюдателя не сложилось впечатление о ее предвзятости;



11 февраля – Верховный суд принял постановление о направлении уголовного производства для рассмотрения в Черниговский районный суд Черниговской области;



14 февраля – во время подготовительного судебного заседания Черниговского районного суда коллегия судей удовлетворила заявление одного из судей о самоотводе;



14 февраля – коллегия Черниговского райсуда безосновательно удовлетворила заявление стороны защиты об отводе коллегии судей якобы по причинам нарушения принципа достоверности при определении состава суда, также было направлено в Черниговский апелляционный суд представление об определении подсудности уголовного производства.



15 февраля – Черниговский апелляционный суд за десять минут до истечения срока предварительного определения продлил срок действия меры пресечения Савченко и Рубану в виде содержания под стражей, также было направлено в Верховный суд представление о определении подсудности в указанном уголовном производстве;



25 февраля – Верховный суд принял постановление о направлении уголовного производства в Соломенский районный суд для рассмотрения по существу. Позже Соломенский райсуд Киева подготовительное судебное заседание назначил лишь на 13 марта 2019 года, то есть через две недели;



13 марта – во время подготовительного судебного заседания Соломенский райсуд удовлетворил заявление стороны защиты об отводе коллегии судей по причинам нарушения порядка автоматизированного определения состава суда. Из-за этого производства должнл былл состояться новое распределение, но его, нарушив Уголовный кодекс, провели только через семь дней – 20 марта 2019 года.



По словам Сарган, на момент проведения автоматизированного распределения в Соломенском райсуде остались только три судьи, которые могли принять участие в рассмотрении уголовного производства такой категории. Все же другие судьи этого суда, которые могли участвовать в вышеупомянутом судебном разбирательстве, в то время ушли в отпуска или на больничные. Таким образом они избежали возможности своего назначения для судебного разбирательства;

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26 марта – новая коллегия судей Соломенского райсуда безосновательно удовлетворила заявление стороны защиты об отводе коллегии судей якобы по причинам нарушения принципа достоверности при определении состава суда, также она направила представление в Киевский апелляционный суд об определении подсудности уголовного производства;



29 марта Киевский апелляционный суд направил в Верховный суд представление об определении подсудности этого производства;



1 апреля – Верховный суд это производство направил в Киевский апелляционный суд для определения подсудности;



4 апреля – Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление стороны защиты об отводе коллегии судей и передал представление для осуществления нового автоматизированного распределения коллегии судей;



8 апреля – новая коллегия судей Киевского апелляционного суда приняла постановление о направлении уголовного производства для рассмотрения в Дарницкий районный суд Киева;



10 апреля коллегия судей Дарницкого районного суда Киева приняла безосновательное заявление судьи Домарева о самоотводе будто по причине проживания родных на временно оккупированной территории Донецкой области, вследствие чего в этом суде осталось трое судей, которые могли бы рассматривать уголовные производства такой категории;



10 апреля коллегия судей удовлетворила заявление стороны защиты об отводе коллегии судей якобы по причинам нарушения принципа достоверности при определении состава суда, также она направила представление в Киевского апелляционного суда об определении подсудности;



11 апреля Киевским апелляционным судом принято постановление о направлении уголовного производства для рассмотрения в Броварский горрайонный суд Киевской области;

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13 и 15 апреля – Броварский горрайонный суд Киевской области проводил подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Савченко и Рубана. Сарган отметила, учитывая то, что срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей Савченко и Рубана заканчивался в 00:00 16 апреля, во время подготовительного судебного заседания прокуроры заявили ходатайство о продлении срока их содержания под стражей сроком на 60 дней;

13 апреля – на судебном заседании в 15:00 не появился ни один из защитников обвиняемых по договору. В то же время решение о привлечении бесплатных защитников судья в этот день вообще не принимал. Вместо этого заседание было перенесено на 15 апреля, то есть на последний день действия постановления о содержании обвиняемых под стражей. Сарган убеждает, что на протяжении судебных заседаний адвокаты обвиняемых постоянно совершали действия, которые по оценке стороны обвинения были направлены исключительно на затягивание судебного разбирательства. В частности, последние не появлялись в определенное судом время на заседания, поэтому суд привлекал защитников по назначению для оказания бесплатной вторичной правовой помощи, заявлял надуманные и необоснованные отводы коллегии судей, заявлял ходатайство о предоставлении времени на ознакомление с материалами ходатайства о продлении срока действия меры пресечения (с последним они уже неоднократно фактически знакомились во время рассмотрения предыдущих ходатайств).

15 апреля – защиту Савченко осуществляли восемь адвокатов по договору и один адвокат из Центра вторичной правовой помощи, а Рубана – один адвокат по договору и один из Центра вторичной правовой помощи, который покинул судебное заседание в связи с вступлением в процесс адвоката по договору;



15 апреля – в 23:10 защитник обвиняемого Рубана адвокат Шевчук заявил надуманное ходатайство об отводе секретаря судебного заседания и после того, как коллегия судей удалилась в совещательную комнату для разрешения указанного ходатайства, безосновательно покинул помещение суда;

После возвращения суда из совещательной комнаты и продолжения судебного заседания в связи с окончанием срока действия меры пресечения суд распорядился освободить обвиняемых из-под стражи. В связи с отсутствием адвоката Шевчука суд принял решение об отложении судебного разбирательства, определив следующую дату судебного заседания – 7 мая 2019 года.



Как убеждает Сарган, таким образом, прокуроры были лишены возможности заявить в указанном судебном заседание ходатайство о применении меры пресечения в отношении обвиняемых Савченко и Рубана.



Она добавляет, что во время подготовительного судебного заседания прокуроры выполнили все предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом Украины действия по заявлению и поддержанию ходатайства о продлении срока действия меры пресечения Савченко и Рубану. Однако суд не выполнил требования УПК, которыми определено, что ходатайство о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей должно быть рассмотрено судом до окончания срока действия предыдущей постановления.

Что известно про дело Савченко и Рубана?Владимир Рубан – бывший руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он участвовал в процессе освобождения военнопленных с оккупированных территорий. 8 марта 2018 года его задержали, когда он перевозил из оккупированной территории немалый арсенал оружия, среди которого, в частности были различные типы стрелкового вооружения и боекомплекты к ним, боекомплекты к минометам и противотанковым гранатометам, одноразовые РПГ, гранаты и, в частности, миномет, который собирают боевики на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.



Все это он пытался провезти из оккупированных территорий через пункт пропуска Майорск, рядом с оккупированной Горловкой в Донецкой области. По данным военной прокуратуры, оружие Рубан приобрел в оккупированных Горловке и Макеевке. После этого перевез его в серую зону. А уже оттуда планировал перевезти на неоккупированную часть Украины. В итоге ему объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.

В общем Савченко подозревают в сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвате государственной власти.