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      Дело Савченко и Рубана перенесли уже в третий суд, где будет проходить рассмотрение

      34 Читати новину українською
      Рубан и Савченко
      Рубан и Савченко / Громадское

      Дело Надежды Савченко и Владимира Рубана о госизмене и подготовке теракта перенесли уже в третий суд. До этого прокуратура передавала его в Славянский горрайонный суд, а впоследствии – в Черниговский райсуд.

      Верховный суд Украины принял новое решение. Дело Рубана-Савченко передали для рассмотрения Соломенскому районному суду столицы.

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      25 февраля коллегия судей рассмотрела ходатайство защитников Надежды Савченко и Владимира Рубана, прокурора отдела Главной военной прокуратуры ГПУ и представление Черниговского апелляционного суда о направлении уголовного производства из Черниговского районного суда в другой суд. Было принято решение направить упомянутое уголовное производство на рассмотрение в Соломенский райсуд Киева,
      – говорится в сообщении.

      Отметим, что ранее из Славянска рассмотрение перенесли в Чернигов, поскольку большинство свидетелей по делу живут в этом городе или же им удобнее доезжать к нему.

      В чем обвиняют Надежду Савченко и Владимира Рубана?Их обвиняют в подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также – в сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса.

      Так, Савченко и Рубан, согласно данным ГПУ, планировали убийство первых лиц государства и захват власти.

      Что известно о Надежде Савченко: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Судьи Новости политики Владимир Рубан Надежда Савченко Верховный суд Украины
      Источник: 24 Канал
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