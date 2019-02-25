Дело Савченко и Рубана перенесли уже в третий суд, где будет проходить рассмотрение

Дело Надежды Савченко и Владимира Рубана о госизмене и подготовке теракта перенесли уже в третий суд. До этого прокуратура передавала его в Славянский горрайонный суд, а впоследствии – в Черниговский райсуд.

Верховный суд Украины принял новое решение. Дело Рубана-Савченко передали для рассмотрения Соломенскому районному суду столицы.

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25 февраля коллегия судей рассмотрела ходатайство защитников Надежды Савченко и Владимира Рубана, прокурора отдела Главной военной прокуратуры ГПУ и представление Черниговского апелляционного суда о направлении уголовного производства из Черниговского районного суда в другой суд. Было принято решение направить упомянутое уголовное производство на рассмотрение в Соломенский райсуд Киева,

– говорится в сообщении.

Отметим, что ранее из Славянска рассмотрение перенесли в Чернигов, поскольку большинство свидетелей по делу живут в этом городе или же им удобнее доезжать к нему.

В чем обвиняют Надежду Савченко и Владимира Рубана?Их обвиняют в подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также – в сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса.



Так, Савченко и Рубан, согласно данным ГПУ, планировали убийство первых лиц государства и захват власти.

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