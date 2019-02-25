Справу Савченко і Рубана перенесли вже у третій суд: де відбуватиметься розгляд
Справу Надії Савченко і Володимира Рубана про держзраду і підготовку теракту перенесли вже у третій суд. До цього прокуратура передавала її у Слов’янський міськрайонний суд, а згодом – у Чернігівський райсуд.
Верховний суд України ухвалив нове рішення. Справу Рубана – Савченко передали для розгляду Солом’янському районному суду столиці.
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25 лютого колегія суддів розглянула клопотання захисників Надії Савченко та Володимира Рубана, прокурора відділу Головної військової прокуратури ГПУ та подання Чернігівського апеляційного суду про направлення кримінального провадження з Чернігівського районного суду до іншого суду. Було ухвалене рішення направити згадане кримінальне провадження на розгляд до Солом’янського райсуду Києва,
– мовиться у повідомленні.
Зазначимо, що раніше зі Слов’янська розгляд перенесли у Чернігів, оскільки більшість свідків у справі живуть у цьому місті або ж їм зручніше доїжджати до нього.
У чому звинувачують Надію Савченко і Володимира Рубана?Їх звинувачують у підготовці масштабного теракту у центрі Києва, а також – у змові із проросійськими бойовиками Донбасу.
Так, Савченко та Рубан, згідно з даними ГПУ, планували вбивство перших осіб держави та захоплення влади.
Що відомо про Надію Савченко: дивіться відео
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