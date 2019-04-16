Чому Савченко та Рубан опинилися на волі: резонансні деталі від ГПУ

Нардепа Надію Савченко та колишнього переговірника щодо українських полонених суд звільнив з-під варти з кількох причин, головною з яких є недосконалість української судової системи. Крім того, й самі судді робили кроки, результатом яких і стало звільнення Савченко та Рубана.

Близько опівночі 16 квітня Броварський міський суд звільнив з-під варти народного депутата Надію Савченко та колишнього керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Обидвох звинувачують у тому, що вони мали намір здійснити теракт у центрі Києва.

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Суд ухвалив таке рішення у зв'язку із закінченням терміну арешту, який сплив о 00:00 16 квітня. Перед цим судді так і не змогли продовжити термін запобіжного заходу як Савченко, так і Рубану. За інформацією "Цензор.нет", сталося це через те, що у прокурорів не виявилося заздалегідь підготовленого бланку клопотання, датованого 16 квітня. Щоправда, вони можуть вимагати обрання нового запобіжного заходу для Савченко та Рубана на наступному засіданні.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, уся відповідальність на тому, що Савченко та Рубан вийшли на волю, лежить не на суді, а на судовій системі загалом.

"Можна було б сказати, що рішення (точніше, його відсутність) про запобіжний захід на час судового процесу є виключно компетенцією суду. Але низка останніх резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві та тероризмі, змушують визнати: судова система – тяжко хвора», – підкреслив очільник ГПУ.

Зокрема, однією з причин того, що сталося, він убачає дозволені законом маніпуляції із безкінечними змінами адвокатів.

"У Савченко таких адвокатів (які то входили в процес, то покидали його) було 8 платних і 1 безкоштовний від держави», – переконує Луценко.

Інша причина – критично мала кількість суддів у судах. Луценко пояснює, що 40% незаповнених вакансій призводить до того, що наслідком відводу навіть 1 судді є передача справи в інший суд.

"Футбол» зміни судів у справі Савченко – Рубана з каруселлю відводів на кожному етапі вражає: Верховний суд – Чернігівський районний – Чернігівський апеляційний – Верховний суд – Солом‘янський районний – Київський апеляційний – Верховний суд – Київський апеляційний – Дарницький районний – Київський апеляційний – Броварський районний», – додає він.

Крім того, на рішення щодо Савченко та Рубан, на переконання Луценка, вплинуло небажання окремих суддів виконувати свою роботу.

"Не інакше як самоусуненням можна назвати самовідвод у цій справі тільки тому, що хтось з родичів судді проживає на окупованій території», – констатував чиновник.

Водночас Луценко наголосив, що звільнення з-під варти на підготовчому судовому засіданні зовсім не означає зняття обвинувачення з Савченко та Рубана.

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Речниця Генпрокурора Лариса Сарган, зі свого боку, оприлюднила деякі деталі того, як проходив судовий процес. Як зазначила вона, упродовж нього судді всіх судових інстанцій вчиняли дії, спрямовані на безпідставне ухилення від розгляду кримінального провадження за справою Савченка та Рубана:

4 лютого 2019 року – головуюча колегії суддів Верховного Суду заявила про самовідвід із надуманих підстав, начебто щоб у зовнішнього спостерігача не склалося враження про її упередженість;



11 лютого – Верховний суд прийняв ухвалу про направлення кримінального провадження для розгляду до Чернігівського районного суду Чернігівської області;



14 лютого – під час підготовчого судового засідання Чернігівського районного суду колегія суддів задовольнила заяву однієї із суддів про самовідвід;



14 лютого – колегія Чернігівського райсуду безпідставно задовольнила заяву сторони захисту про відвід колегії суддів начебто з причин порушення принципу вірогідності під час визначення складу суду, також було направлено до Чернігівського апеляційного суду подання про визначення підсудності кримінального провадження.



15 лютого – Чернігівський апеляційний суд за десять хвилин до спливу терміну попередньої ухвали продовжив термін дії запобіжного заходу Савченко та Рубану у вигляді тримання під вартою, також було скеровано до Верховного суду подання про визначення підсудності у вказаному кримінальному провадженні;



25 лютого – Верховний суд прийняв ухвалу про направлення кримінального провадження до Солом’янського районного суду для розгляду по суті. Опісля Солом’янський райсуд Києва підготовче судове засідання призначив лише на 13 березня 2019 року, тобто через два тижні;



13 березня – під час підготовчого судового засідання Солом’янський райсуд задовольнив заяву сторони захисту про відвід колегії суддів з причин порушення порядку автоматизованого визначення складу суду. Через це провадженням мав відбутися новий розподіл, але його, порушивши Кримінальний кодекс, провели лише через сім днів – 20 березня 2019 року.



За словами Сарган, на момент проведення автоматизованого розподілу в Солом’янському райсуді залишились лише три судді, які могли взяти участь у розгляді кримінального провадження такої категорії. Всі ж інші судді цього суду, які могли брати участь у вищезазначеному судовому розгляді, у той час пішли у відпустки або на лікарняні. Таким чином вони уникнули можливості свого призначення для судового розгляду;

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26 березня – нова колегія суддів Солом’янського райсуду безпідставно задовольнила заяву сторони захисту про відвід колегії суддів начебто з причин порушення принципу вірогідності під час визначення складу суду, також вона направила подання до Київського апеляційного суду про визначення підсудності кримінального провадження;



29 березня Київський апеляційний суд направив до Верховного суду подання про визначення підсудності цього провадження;



1 квітня – Верховний суд це провадження направив до Київського апеляційного суду для визначення підсудності;



4 квітня – Київський апеляційний суд задовольнив заяву сторони захисту про відвід колегії суддів і передав подання для здійснення нового автоматизованого розподілу колегії суддів;



8 квітня – нова колегія суддів Київського апеляційного суду прийняла ухвалу про направлення кримінального провадження для розгляду до Дарницького районного суду Києва;



10 квітня – колегія суддів Дарницького районного суду Києва прийняла безпідставну заяву судді Домарєва про самовідвід начебто з причин проживання рідних на тимчасово окупованій території Донецької області, унаслідок чого у цьому суді залишилось троє суддів, які могли б розглядати кримінальні провадження такої категорії;



10 квітня – колегія суддів задовольнила заяву сторони захисту про відвід колегії суддів начебто з причин порушення принципу вірогідності під час визначення складу суду, також вона направила подання до Київського апеляційного суду про визначення підсудності;



11 квітня – Київський апеляційний суд прийнято ухвалу про направлення кримінального провадження для розгляду до Броварського міськрайонного суду Київської області;

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13 та 15 квітня – Броварський міськрайонний суд Київської області проводив підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Савченко та Рубана.



Сарган зауважила, враховуючи те, що термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Савченко та Рубана закінчувався о 00:00 16 квітня, під час підготовчого судового засідання прокурори заявили клопотання про продовження строку їхнього тримання під вартою терміном на 60 днів;



Сарган зауважила, враховуючи те, що термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Савченко та Рубана закінчувався о 00:00 16 квітня, під час підготовчого судового засідання прокурори заявили клопотання про продовження строку їхнього тримання під вартою терміном на 60 днів; 13 квітня – у судове засідання на 15:00 не з’явився жоден із захисників обвинувачених за договором. Водночас рішення про залучення безоплатних захисників суддя цього дня взагалі не приймав. Натомість засідання було перенесено на 15 квітня, тобто на останній день дії ухвали про тримання обвинувачених під вартою.



Сарган переконує, що упродовж судових засідань адвокати обвинувачених постійно вчиняли дії, які за оцінкою сторони обвинувачення були спрямованими виключно на затягування судового розгляду. Зокрема, останні не з’являлися у визначений судом час на засідання, через це суд залучав захисників за призначенням для надання безоплатної вторинної правової допомоги, заявляв надумані та необґрунтовані відводи колегії суддів, заявляв клопотання про надання часу на ознайомлення з матеріалами клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу (з осатанім вони вже неодноразово фактичного знайомилися під час розгляду попередніх клопотань).



Сарган переконує, що упродовж судових засідань адвокати обвинувачених постійно вчиняли дії, які за оцінкою сторони обвинувачення були спрямованими виключно на затягування судового розгляду. Зокрема, останні не з’являлися у визначений судом час на засідання, через це суд залучав захисників за призначенням для надання безоплатної вторинної правової допомоги, заявляв надумані та необґрунтовані відводи колегії суддів, заявляв клопотання про надання часу на ознайомлення з матеріалами клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу (з осатанім вони вже неодноразово фактичного знайомилися під час розгляду попередніх клопотань). 15 квітня – захист Савченко здійснювали вісім адвокатів за договором і один адвокат з Центру вторинної правової допомоги, а Рубана – один адвокат за договором і один з Центру вторинної правової допомоги, який залишив судове засідання у зв’язку з вступом у процес адвоката за договором;



15 квітня – о 23:10 захисник обвинуваченого Рубана адвокат Шевчук заявив надумане клопотання про відвід секретарю судового засідання та після того, як колегію суддів пішла до нарадчої кімнати для вирішення вказаного клопотання, безпідставно залишив приміщення суду;

Після повернення суду з нарадчої кімнати та продовження судового засідання у зв’язку з закінченням терміну дії запобіжного заходу суд розпорядився звільнити обвинувачених з-під варти. У зв’язку з відсутністю адвоката Шевчука суд ухвалив рішення про відкладення судового розгляду, визначивши наступну дату судового засідання – 7 травня 2019 року.



Як переконує Сарган, таким чином, прокурорів було позбавлені можливості заявити у вказаному судовому засідання клопотання про застосування запобіжного заходу щодо обвинувачених Савченко та Рубана.



Вона додає, що під час підготовчого судового засідання прокурори виконали всі передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України дії щодо заявлення та підтримання клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу Савченко та Рубану. Однак суд не виконав вимогу КПК, якою визначено, що клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має бути розглянуто судом до закінчення строку дії попередньої ухвали.

Що відомо про справу Савченко та Рубана? Володимир Рубан – це колишній керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він брав участь у процесі звільнення військовополонених з окупованих територій. 8 березня 2018 року його затримали, коли він перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї, серед якого, зокрема були різні типи стрілецького озброєння та боєкомплекти до них, боєкомплекти до мінометів і протитанкових гранатометів, одноразові РПГ, гранати та, зокрема, міномет, який збирають бойовики на непідконтрольній Києві території Донбасу.



Все це він намагався провезти з окупованих територій через пункт пропуску Майорськ, що поруч з окупованою Горлівкою у Донецькій області. За даними військової прокуратури, зброю Рубан придбав в окупованих Горлівці та Макіївці. Після цього перевіз її до сірої зони. А вже звідти планував перевезти на неокуповану частину України. У підсумку йому оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

Загалом Савченко підозрюють у змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.