Почему сейчас не стоит ограничивать сообщение с Россией: версия политолога

Экономически Украина не много потеряет, если ограничит железнодорожное сообщение с Россией. Но надо взвешивать все политические последствия такого решения.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Леонов.

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Политолог напомнил: министр инфраструктуры Омелян предлагал остановить железнодорожное сообщение с Россией еще в 2017 году. Но эта инициатива не была реализована. По его словам, наибольшую экономическую выгоду получается благодаря грузовым перевозкам, а не пассажиропотоку. А украинский транзит по России заблокирован. Поэтому это действительно экономически не слишком повлияет на доходы Украины.

Будут серьезные проблемы у тех украинцев, кто ездит в Россию на поезде. В первую очередь, работников. Но многие из них уже давно передвигаются на собственном автотранспорте, так как билеты в Россию очень дорогие – в один конец около ста долларов. Их цена конкурирует с авиаперевозчиками. Приехать в Россию на поезде – это уже по-богатому,

– отмечает Леонов.

В то же время, по мнению эксперта, все должны просчитывать специалисты. Насколько это прекратит незаконные вещи. В частности, многочисленное задержания наших граждан российскими пограничниками, контрабанду.



"Заявление министра инфраструктуры Омеляна больше политически-эмоциональное. Даже если есть серьезные расчеты, то выдвигать такое предложение в период начала президентских и парламентских выборов означает предоставить пророссийским силам еще одну тему для агитации и повышения их популярности. С этой точки зрения, это неуместно", – отмечает Александр Леонов.



Поэтому, считает он, надо взвесить политические последствия, особенно, если это ничем не закончится, но уже стало частью публичного обсуждения. Надо делать все своевременно. Как было с квотами на украинский язык на телевидении. Такие политические вещи надо решать до выборов. Потому что во время кампании мы никогда не услышим обсуждения. Это будет пропаганда. Надо сделать паузу и вернуться к этому вопросу после выборов.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией. Глава ведомства Владимир Омелян подписал соответствующий документ. По его словам, это ответ Украины на действия агрессора, который препятствует судоходству в Азовском и Черном морях.