21:29
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 17°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему сейчас не стоит ограничивать сообщение с Россией: версия политолога

95 Читати новину українською
Украина отменит пассажирские перевозки в Россию
Украина отменит пассажирские перевозки в Россию / Фото из открытых источников

Экономически Украина не много потеряет, если ограничит железнодорожное сообщение с Россией. Но надо взвешивать все политические последствия такого решения.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Леонов.

Читайте также: Почему Украина должна отменить железнодорожное сообщение с РФ: объяснения Омеляна

Политолог напомнил: министр инфраструктуры Омелян предлагал остановить железнодорожное сообщение с Россией еще в 2017 году. Но эта инициатива не была реализована. По его словам, наибольшую экономическую выгоду получается благодаря грузовым перевозкам, а не пассажиропотоку. А украинский транзит по России заблокирован. Поэтому это действительно экономически не слишком повлияет на доходы Украины.

Будут серьезные проблемы у тех украинцев, кто ездит в Россию на поезде. В первую очередь, работников. Но многие из них уже давно передвигаются на собственном автотранспорте, так как билеты в Россию очень дорогие – в один конец около ста долларов. Их цена конкурирует с авиаперевозчиками. Приехать в Россию на поезде – это уже по-богатому,
– отмечает Леонов.

В то же время, по мнению эксперта, все должны просчитывать специалисты. Насколько это прекратит незаконные вещи. В частности, многочисленное задержания наших граждан российскими пограничниками, контрабанду.

"Заявление министра инфраструктуры Омеляна больше политически-эмоциональное. Даже если есть серьезные расчеты, то выдвигать такое предложение в период начала президентских и парламентских выборов означает предоставить пророссийским силам еще одну тему для агитации и повышения их популярности. С этой точки зрения, это неуместно", – отмечает Александр Леонов.

Поэтому, считает он, надо взвесить политические последствия, особенно, если это ничем не закончится, но уже стало частью публичного обсуждения. Надо делать все своевременно. Как было с квотами на украинский язык на телевидении. Такие политические вещи надо решать до выборов. Потому что во время кампании мы никогда не услышим обсуждения. Это будет пропаганда. Надо сделать паузу и вернуться к этому вопросу после выборов.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией. Глава ведомства Владимир Омелян подписал соответствующий документ. По его словам, это ответ Украины на действия агрессора, который препятствует судоходству в Азовском и Черном морях.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Отмена сообщения с Россией Владимир Омелян
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа
сегодня, 21:01 У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа
Наталія Печерська
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
сегодня, 20:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська
Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
сегодня, 19:03 Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
Яніна Ткачук
Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
Уляна Корицька
Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
сегодня, 17:14 Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Настя Каменских оголила грудь на соблазнительных фото
 16 августа , 23:10
Украина не решит конфликт с Россией без ВТО и МВФ, - эксперт
 17 августа 2013 , 13:56 8
ФИФА готова применить к России санкции
 28 декабря 2016 , 21:10
АЕК – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча
 16 февраля , 02:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук