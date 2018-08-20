Чому зараз не варто обмежувати сполучення з Росією: версія політолога

Економічно Україна не надто втратить, якщо обмежить залізничне сполучення з Росією. Але треба зважувати всі політичні наслідки такого рішення.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Леонов.

Читайте також: Чому Україна має скасувати залізничне сполучення з РФ: пояснення Омеляна

Політолог нагадав: міністр інфраструктури Омелян пропонував зупинити залізничне сполучення з Росією ще в 2017 році. Але ця ініціатива не була реалізована. За його словами, найбільший економічний зиск отримується завдяки ватажним перевезенням, а не пасажиропотоку. А український транзит Росією заблокований. Тому це дійсно економічно не надто вплине на доходи України.

Будуть серйозні проблеми в тих українців, хто їздить до Росії потягом. В першу чергу, заробітчан. Але багато з них уже давно пересувається власним автотранспортом, тому що квитки до Росії дуже дорогі – в один кінець майже сто доларів. Їхня ціна конкурує з авіаперевізниками. Приїхати в Росію потягом – це вже по-багатому,

– зазначає Леонов.

Водночас, на переконання експерта, все мають прораховувати спеціалісти. Наскільки це припинить незаконні речі. Зокрема, численні затримання наших громадян російськими прикордонниками, контрабанду.

"Заява міністра інфраструктури Омеляна більше політично-емоційна. Навіть якщо є серйозні розрахунки, то висувати таку пропозицію в період початку президентських і парламентських виборів означає надати проросійським силам ще одну тему для агітації і підвищення їхньої популярності. З цієї точки зору, це недоречно", – наголошує Олександр Леонов.

Тому, вважає він, треба зважити політичні наслідки, особливо, якщо це нічим не завершиться, але вже стало частиною публічного обговорення. Треба робити все своєчасно. Як було з квотами на українську мову на телебаченні. Такі політичні речі треба вирішувати до виборів. Тому що під час кампанії ми ніколи не почуємо обговорення. Це буде пропаганда. Треба зробити паузу і повернутися до цього питання після виборів.

Нагадаємо, в Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. Очільник відомства Володимир Омелян підписав відповідний документ. За його словами, це відповідь України на дії агресора, який перешкоджає судноплавству в Азовському і Чорному морях.