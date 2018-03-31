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Почему строительный бум в Украине может превратиться в строительный крах

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За 2017 в эксплуатацию ввели тысячи квартир, однако большинство из них до сих пор не заселены.

Всего в Украине в 2017 году в эксплуатацию ввели более 10 миллионов квадратных метров жилья. За время независимости этот рекорд побили разве что в 2015-м. Тогда на рынок вывели 11 миллионов "квадратов". И это только официальные цифры.

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Однако, несмотря на такие показатели, цены на квартиры упали примерно на 16%. Жилые дома строят даже без генерального плана.

Пытаясь как можно быстрее застроить территорию, строительные компании игнорируют неработающие или несуществующие генпланы. В строящихся районах нет удовлетворительной инфраструктуры, в комплекте с избытком жилья это негативно влияет на продажи квартир,
– отметила директор агентства недвижимости Елена Маленкова.

Как результат – на жилье существенно падают цены. В пригороде Киева жилье можно приобрести по 14 тысяч гривен за квадратный метр. Эксперты уверяют, что это еще недорого. А есть и по 12, и по 10, и по 9000 за "квадрат".

Существенное снижение цен является своеобразной приманкой для покупателей, однако если и это перестанет работать, строительство могут просто остановить. Для застройщика, который сводил жилье за ​​собственные средства и продавал уже готовое, – это банкротство. И о таком риске еще полгода назад предупреждал Нацбанк. Однако жилье в Украине строят преимущественно за счет покупателей, которые по сути выступают инвесторами. Без гарантий и часто даже разрешений. Бороться с такими застройщиками должно государство, контролируя, кто, что, где и сколько сводит.

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Контроль практически отсутствует, в Украине нет реальной статистики строительства. Фиксируются только сделки с переходом права собственности на имущество. Предварительные договора, договора с ценными бумагами, фонды финансирования, инвестиционные соглашения практически не отслеживаются.

Выходом из ситуации для застройщиков, которые просчитались, должно быть кредитование, однако нужно, чтобы в Украине эту процедуру сначала восстановили и откорректировали.

По мнению экспертов, угроза коллапса немного охладила горячие головы застройщиков. Они наконец учатся планировать работу. А покупатели стали осторожнее выбирать жилье.

Автор: Ольга Читайло
Теги: Новости Украины Недвижимость
Источник: 24 Канал
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