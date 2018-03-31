12:16
31 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
8°C
8°C 2°C
  • неділя
    14°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    8°C 2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова російська ідеологія. Шальная Імпєратріца
Вєсті Кремля
23:53, 30 березня
Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Вєсті.UA
20:53, 30 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому будівельний бум в Україні може перетворитись на будівельний крах

875 Читать новость на русском

За 2017 рік в експлуатацію ввели тисячі квартир, проте більшість з них ще досі не заселені.

Загалом в Україні у 2017 році в експлуатацію ввели понад 10 мільйонів квадратних метрів житла. За часи незалежності цей рекорд побили хіба що у 2015-ому. Тоді на ринок вивели 11 мільйонів "квадратів". І це лише офіційні цифри.

Читайте також: Обвалення стін та стелі: чи існує зворотний бік легалізації самобудів

Проте незважаючи на такі показники, ціни на квартири впали приблизно на 16%. Житлові будинки зводять навіть без генерального плану.

Намагаючись якнайшвидше забудувати територію, будівельні компанії ігнорують непрацюючі чи неіснуючі генплани. У новозведених районах немає задовільної інфраструктури, в комплекті з надлишком житла це негативно впливає на продажі квартир,
– зауважила директорка агентства нерухомості Олена Маленкова.

Як результат – на житло суттєво падають ціни. У передмісті Києва помешкання можна придбати по 14 тисяч гривень за квадратний метр. Експерти запевняють, що це ще недорого. А є і по 12, і по 10, і по 9 тисяч за "квадрат".

Суттєве зниження цін є своєрідною приманкою для покупців, проте якщо й це перестане працювати, будівництво можуть просто зупинити. Для забудовника, який зводив житло за власні кошти і продавав вже готове, – це банкрутство. І про такий ризик ще півроку тому попереджав Нацбанк. Проте житло в Україні будуть переважно за кошти покупців, які по суті виступають інвесторами. Без гарантій і часто навіть дозволів. Боротися з такими забудовниками мала б держава, контролюючи, хто, що, де і скільки зводить.

Читайте також: Квартира в кредит: умови держпрограми для молоді

Контроль практично відсутній, в Україні немає реальної статистики будівництва. Фіксуються тільки угоди з переходом права власності на майно. Попередні договори, договори з цінними паперами, фонди фінансування, інвестиційні угоди практично не відстежуються.

Виходом із ситуації для забудовників, які прорахувалися, мало б бути кредитування, однак потрібно, щоб в Україні цю процедуру спершу відновили й відкорегували.

На думку експертів, загроза колапсу трохи остудила гарячі голови забудовників. Вони нарешті навчаються планувати роботу. А покупці стали обережніше вибирати житло.

Автор: Ольга Читайло
Теги: Новини України Нерухомість
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
сьогодні, 11:48 Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
1676
Як Ахметов змушує своїх підлеглих продавати йому акції
сьогодні, 11:00 Як Ахметов змушує своїх підлеглих продавати йому акції "Азовсталі" за 56 копійок
Сергій Лещенко 374
История о том, как легко умереть в Луганске
сьогодні, 08:43 История о том, как легко умереть в Луганске
Ольга Черненко 1012
Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
30 березня, 23:00 Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
4225
Де запрацював 4G інтернет в Україні: перелік міст в інфографіці
30 березня, 21:02 Де запрацював 4G інтернет в Україні: перелік міст в інфографіці
5163
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук