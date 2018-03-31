Чому будівельний бум в Україні може перетворитись на будівельний крах

За 2017 рік в експлуатацію ввели тисячі квартир, проте більшість з них ще досі не заселені.

Загалом в Україні у 2017 році в експлуатацію ввели понад 10 мільйонів квадратних метрів житла. За часи незалежності цей рекорд побили хіба що у 2015-ому. Тоді на ринок вивели 11 мільйонів "квадратів". І це лише офіційні цифри.

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Проте незважаючи на такі показники, ціни на квартири впали приблизно на 16%. Житлові будинки зводять навіть без генерального плану.

Намагаючись якнайшвидше забудувати територію, будівельні компанії ігнорують непрацюючі чи неіснуючі генплани. У новозведених районах немає задовільної інфраструктури, в комплекті з надлишком житла це негативно впливає на продажі квартир,

– зауважила директорка агентства нерухомості Олена Маленкова.

Як результат – на житло суттєво падають ціни. У передмісті Києва помешкання можна придбати по 14 тисяч гривень за квадратний метр. Експерти запевняють, що це ще недорого. А є і по 12, і по 10, і по 9 тисяч за "квадрат".

Суттєве зниження цін є своєрідною приманкою для покупців, проте якщо й це перестане працювати, будівництво можуть просто зупинити. Для забудовника, який зводив житло за власні кошти і продавав вже готове, – це банкрутство. І про такий ризик ще півроку тому попереджав Нацбанк. Проте житло в Україні будуть переважно за кошти покупців, які по суті виступають інвесторами. Без гарантій і часто навіть дозволів. Боротися з такими забудовниками мала б держава, контролюючи, хто, що, де і скільки зводить.

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Контроль практично відсутній, в Україні немає реальної статистики будівництва. Фіксуються тільки угоди з переходом права власності на майно. Попередні договори, договори з цінними паперами, фонди фінансування, інвестиційні угоди практично не відстежуються.

Виходом із ситуації для забудовників, які прорахувалися, мало б бути кредитування, однак потрібно, щоб в Україні цю процедуру спершу відновили й відкорегували.

На думку експертів, загроза колапсу трохи остудила гарячі голови забудовників. Вони нарешті навчаються планувати роботу. А покупці стали обережніше вибирати житло.