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      Почему у Блумберга мало шансов победить Трампа, – мнения экспертов

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      Майкл Блумберг / УНИАН

      Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг будет баллотироваться в президенты США от демократов. Победить действующего президента США будет довольно трудно, отмечают опрошенные 24 каналом эксперты.

      Перед тем, как претендовать на место Трампа, Майклу Блумбергу придется победить в праймериз – предварительных выборах, в которых выбирается один кандидат от партии.

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      Он поздно вступает в гонку, и у него мало шансов на победу в праймериз. Место умеренного демократа уже занято другими кандидатами – Джо Байденом и Питером Буттиджеджем. Блумбергу будет трудно туда прорваться,
      – уверен журналист-международник Иван Яковина.

      Другие украинские эксперты тоже отмечают, что новому кандидату в президенты будет нелегко.

      Демократическая партия имеет достаточно сильных кандидатов на праймериз – Элизабет Уоррен и Джо Байдена. Они сейчас являются лидерами рейтингов. Это очень разные кандидаты. Если мы включаем в эту игру еще и Блумберга, то он будет больше похож на Байдена, и в первую очередь его будут сравнивать с ним,
      – отмечает член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

      С украинскими коллегами соглашается и американский политолог Джейсон Смарт. В комментарии 24 каналу он отметил, что Блумберг мог бы победить Трампа, однако это маловероятно, если учесть, что другие кандидаты уже лидируют в демократических праймериз. Для него это, безусловно, тяжелый бой, считает Смарт.

      Что известно о Майкле Блумберге? Состояние Майкла Блумберга оценивается в 52 млрд долларов. Это почти в 17 раз больше, чем состояние Дональда Трампа (3,1 млрд). Блумберг был банкиром на Уолл-стрит, а затем основал агентство финансовых новостей, которое носит его имя. Он жертвует миллионы долларов на проекты в области образования и медицины. Блумберг сначала поддерживал демократов, но стал республиканцем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году. Трижды переизбирался на эту должность и только в прошлом году возобновил свое членство в Демократической партии. Он считается умеренным демократом и выступает за участие США в международных соглашениях по контролю за климатом. Блумберг также поддерживает движение за контроль над продажей огнестрельного оружия.

      А вот Елена Гетьманчук, директор Центра "Новая Европа", назвала Блумберга шестым по популярности кандидатом в праймериз. Однако она добавила, что Блумберг не вступал бы в гонку, если бы кампания Байдена была безупречной и если бы он не видел в ней откровенно слабые места, которыми можно воспользоваться.

      Однако сам Блумберг свое решение агрументировал тем, что нынешние претенденты от демократов не смогут победить Дональда Трампа на выборах в следующем году.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Выборы в США Майкл Блумберг
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