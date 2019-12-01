Чому у Блумберга мало шансів перемогти Трампа, – думки експертів

Американський мільярдер і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг балотуватиметься в президенти США від демократів. Перемогти діючого президента США буде доволі важко, відзначають опитані 24 каналом експерти.

Перед тим, як претендувати на місце Трампа, Майклу Блумбергу доведеться перемогти у праймеріз – попередніх виборах, в яких обирається один кандидат від партії.

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Він пізно вступає у гонку, й у нього мало шансів на перемогу в праймеріз. Місце поміркованого демократа вже зайняте іншими кандидатами –Джо Байденом та Пітером Буттіджеджем. Блумбергу буде важко туди прорватися,

– впевнений журналіст-міжнародник Іван Яковина.

Інші українські експерти також зазначають, що новому кандидату в президенти буде нелегко.

Демократична партія має доволі сильних кандидатів на праймеріз – Елізабет Уорен та Джо Байдена. Вони зараз є лідерами рейтингів. Це дуже різні кандидати. Якщо ми включаємо у цю гру ще й Блумберга, то він буде більше схожий на Байдена, і в першу чергу його будуть порівнювати з ним,

– зазначає членкиня правління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест.

З українськими колегами погоджується й американський політолог Джейсон Смарт. У коментарі 24 каналу він наголосив на тому, що Блумберг міг би перемогти Трампа, однак це малоймовірно, якщо врахувати, що інші кандидати вже лідирують у демократичних праймеріз. Для нього це, безумовно, важкий бій, вважає Смарт.

Що відомо про Майкла Блумберга? Статки Майкла Блумберга оцінюються в 52 млрд доларів. Це майже в 17 разів більше, ніж статки Дональда Трампа (3,1 млрд). Блумберг був банкіром на Волл-стріт, а потім заснував агентство фінансових новин, яке носить його ім'я. Він жертвує мільйони доларів на проекти в галузі освіти та медицини. Блумберг спочатку підтримував демократів, але став республіканцем, щоб висунути свою кандидатуру на пост мера Нью-Йорка в 2001 році. Тричі переобирався на цю посаду і тільки минулого року відновив своє членство в Демократичній партії. Він вважається помірним демократом і виступає за участь США в міжнародних угодах по контролю за кліматом. Блумберг також підтримує рух за контроль над продажем вогнепальної зброї.

А от Альона Гетьманчук, директорка Центру "Нова Європа", назвала Блумберга шостим за популярністю кандидатом у праймеріз. Проте вона додала, що Блумберг не вступав би у гонку, якби кампанія Байдена була бездоганною і якби він не бачив у ній відверто слабкі місця, якими можна скористатися.

Проте сам Блумберг своє рішення агрументував тим, що нинішні претенденти від демократів не зможуть перемогти Дональда Трампа на виборах наступного року.