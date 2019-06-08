Почему у Медведчука и Бойко столь высокие рейтинги: ответ экспертов

Виктор Медведчук и Юрий Бойко, которых осуждали за прямые перелеты в страну-агрессор и переговоры с Кремлем, снова полетели в Россию. В то же время за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы проголосовать чуть больше 10% украинцев.

Такая благосклонность избирателей позволяет попасть политикам в Верховную Раду нового созыва. По словам экспертов, их готовы поддерживать те, кто страдает от просмотра российской пропаганды и кто ностальгирует по Советскому Союзу.

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"Это часть людей, которые хотят голосовать за своего конкретного индустриального русскоязычного кандидата. Это религиозный и языковой фактор. К которому они часто апеллируют – объединяя. Не как усиливающий украинскую нацию, а как разъединяющий фактор", – пояснил политический эксперт Олег Саакян.

Однако Саакян уверен, что больше 15% пророссийские политики не наберут. Ведь будут бороться за электорат с лидером гонки – "Слугой народа". У обеих партий похожая аудитория.



Какие партии проходят в Раду и какой у них рейтинг – инфографика​

Сейчас Бойко и Медведчук играют на усталости украинцев от войны. К примеру, на съезде, который состоялся 6 июня, звучали обещания о мире, стабильности и улучшении. А также они хотят "откусить" немного электората и у других партий. Об этом даже свидетельствует украинский язык, на котором во время съезда обращался Бойко, изменяя своим привычкам.

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Эксперты уверяют, что в Верховную Раду сторонники Кремля попадут, однако их влияние будет не столь значительным.



Кто идет на выборы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Полный избирательный состав партии "Оппозиционная платформа – За ​жизнь" смотрите здесь