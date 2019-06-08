00:53
8 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, 7 июня
      Вести UA: серьезная угроза для "Оппоблока". Ручной суд Коломойского
      Вєсті.UA
      21:18, 7 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Почему у Медведчука и Бойко столь высокие рейтинги: ответ экспертов

      52 Читати новину українською

      Виктор Медведчук и Юрий Бойко, которых осуждали за прямые перелеты в страну-агрессор и переговоры с Кремлем, снова полетели в Россию. В то же время за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы проголосовать чуть больше 10% украинцев.

      Такая благосклонность избирателей позволяет попасть политикам в Верховную Раду нового созыва. По словам экспертов, их готовы поддерживать те, кто страдает от просмотра российской пропаганды и кто ностальгирует по Советскому Союзу.

      Читайте также: "Оппозиционная платформа – За жизнь" обнародовала свой избирательный состав

      "Это часть людей, которые хотят голосовать за своего конкретного индустриального русскоязычного кандидата. Это религиозный и языковой фактор. К которому они часто апеллируют – объединяя. Не как усиливающий украинскую нацию, а как разъединяющий фактор", – пояснил политический эксперт Олег Саакян.

      Однако Саакян уверен, что больше 15% пророссийские политики не наберут. Ведь будут бороться за электорат с лидером гонки – "Слугой народа". У обеих партий похожая аудитория.

      рейтинг партій парламентські вибори
      Какие партии проходят в Раду и какой у них рейтинг – инфографика​

      Сейчас Бойко и Медведчук играют на усталости украинцев от войны. К примеру, на съезде, который состоялся 6 июня, звучали обещания о мире, стабильности и улучшении. А также они хотят "откусить" немного электората и у других партий. Об этом даже свидетельствует украинский язык, на котором во время съезда обращался Бойко, изменяя своим привычкам.

      Что кроется за лицом Медведчука – о возмутительных фактах из жизни кума Путина читайте в материале 24 канала

      Эксперты уверяют, что в Верховную Раду сторонники Кремля попадут, однако их влияние будет не столь значительным.

      опозиційна платформа
      Кто идет на выборы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

      Полный избирательный состав партии "Оппозиционная платформа – За ​жизнь" смотрите здесь

      blog_ava
      Луценко открыл несколько дел из-за скандальных заявлений Кучмы по Донбассу
      7 июня
      539
      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сборная Украины разгромила Сербию в матче квалификации Евро-2020: видео
      сегодня , 00:00 Сборная Украины разгромила Сербию в матче квалификации Евро-2020: видео
      315
      Главные новости 7 июня: обострение на Донбассе и новые списки кандидатов в депутаты
      7 июня , 22:30 Главные новости 7 июня: обострение на Донбассе и новые списки кандидатов в депутаты
      163
      Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      7 июня , 08:00 Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      380
      Письмо из Луганска: жизнь стала другой – быстрой и торопливой, такой же стала смерть
      7 июня , 22:00 Письмо из Луганска: жизнь стала другой – быстрой и торопливой, такой же стала смерть
      Ольга Черненко 590
      Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      7 июня , 18:05 Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      Євгенія Мазур 259
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук