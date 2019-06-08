00:29
8 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, 7 червня
      Вєсті UA: Серйозна загроза для "Опоблоку". Ручний суд Коломойського
      Вєсті.UA
      21:15, 7 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чому в Медведчука та Бойка настільки високі рейтинги: відповідь експертів

      98 Читать новость на русском

      Віктор Медведчук і Юрій Бойко, яких засуджували за прямі перельоти в країну-агресор і переговори з Кремлем, знову полетіли до Росії. Водночас за партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати трохи більше ніж 10% українців.

      Така прихильність виборців дозволяє потрапити політикам у Верховну Раду нового скликання. За словами експертів, їх готові підтримувати ті, хто потерпає від перегляду російської пропаганди і хто ностальгує за радянським союзом. 

      Читайте також: Чому "опоблоківці" не домовилися про об'єднання і яка з того користь українцям

      "Це частина людей, які хочуть голосувати за свого конкретного індустріального російськомовного кандидата. Це релігійний і мовний фактор. До якого вони часто апелюють. Виводячи його не як об'єднувальний фактор – посилюючи українську націю, а навпаки як роз'єднувальний", – пояснив політичний експерт Олег Саакян.

      Однак Саакян впевнений, що понад 15% проросійські політики не наберуть. Адже будуть боротися за електорат з лідером перегонів – "Слугою народу". В обох партій схожа аудиторія.

      рейтинг партій парламентські вибори
      Які партії проходять у Раду та який у них рейтинг – інфографіка​

      Наразі Бойко та Медведчук грають на втомі українців від війни. До прикладу, на з'їзді, який відбувся 6 червня, лунали обіцянки про мир, стабільність і покращення. А також вони хочуть "відкусити" трохи електорату і в інших партій. Про це навіть свідчить українська мова, якою під час з'їзду звертався Бойко, зраджуючи своїм звичкам.

      Що криється за особою Медведчука – про обурливі факти з життя кума Путіна читайте у матеріалі 24 каналу

      Експерти запевняють, що у Верховну Раду прихильники Кремля потраплять, проте, їхній вплив буде не настільки значним.

      опозиційна платформа
      Хто йде на вибори від партії "Опозиційна платформа – За життя"

      Повний виборчий склад партії "Опозиційна платформа – За життя" – дивіться тут

      blog_ava
      "Воронцов би помер вдруге, якби таке побачив": у Криму затопило відому історичну пам’ятку
      7 червня
      3748
      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Бойко Віктор Медведчук Опозиційна платформа За життя Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020: відео
      7 червня , 23:48 Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020: відео
      709
      Головні новини 7 червня: загострення на Донбасі та нові списки кандидатів у депутати
      7 червня , 22:17 Головні новини 7 червня: загострення на Донбасі та нові списки кандидатів у депутати
      938
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      7 червня , 08:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      4645
      Письмо из Луганска: жизнь стала другой – быстрой и торопливой, такой же стала смерть
      7 червня , 22:00 Письмо из Луганска: жизнь стала другой – быстрой и торопливой, такой же стала смерть
      Ольга Черненко 550
      Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      7 червня , 18:05 Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      Євгенія Мазур 258
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук