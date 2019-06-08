Чому в Медведчука та Бойка настільки високі рейтинги: відповідь експертів

Віктор Медведчук і Юрій Бойко, яких засуджували за прямі перельоти в країну-агресор і переговори з Кремлем, знову полетіли до Росії. Водночас за партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати трохи більше ніж 10% українців.

Така прихильність виборців дозволяє потрапити політикам у Верховну Раду нового скликання. За словами експертів, їх готові підтримувати ті, хто потерпає від перегляду російської пропаганди і хто ностальгує за радянським союзом.

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"Це частина людей, які хочуть голосувати за свого конкретного індустріального російськомовного кандидата. Це релігійний і мовний фактор. До якого вони часто апелюють. Виводячи його не як об'єднувальний фактор – посилюючи українську націю, а навпаки як роз'єднувальний", – пояснив політичний експерт Олег Саакян.

Однак Саакян впевнений, що понад 15% проросійські політики не наберуть. Адже будуть боротися за електорат з лідером перегонів – "Слугою народу". В обох партій схожа аудиторія.



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Наразі Бойко та Медведчук грають на втомі українців від війни. До прикладу, на з'їзді, який відбувся 6 червня, лунали обіцянки про мир, стабільність і покращення. А також вони хочуть "відкусити" трохи електорату і в інших партій. Про це навіть свідчить українська мова, якою під час з'їзду звертався Бойко, зраджуючи своїм звичкам.

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Експерти запевняють, що у Верховну Раду прихильники Кремля потраплять, проте, їхній вплив буде не настільки значним.



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Повний виборчий склад партії "Опозиційна платформа – За життя" – дивіться тут