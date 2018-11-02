Почему украинские церковники не могут договориться о собрании Собора

Собрание Собора – это масштабное дело и здесь есть вполне объективные причины, которые его задерживают – это сама организация и вопрос личных амбиций.

Об этом в прямом эфире 24 Канала сказал религиовед, доктор исторических наук Арсен Зинченко.

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По словам религиоведа, иерархи всех церквей в этот ответственный момент должны отложить свои личные амбиции и поставить вопрос церкви.

Христианская совесть должна стоять на первом месте,

– подчеркнул Арсен Зинченко.

"У патриархов на первом месте стоят не только личные амбиции, но и определенная история. Она не всегда привлекательна, но в решающий момент Вселенский Патриарх и обстоятельства будут побуждать принять разумное решение", – отметил религиовед.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета о поездке по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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