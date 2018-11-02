Чому українські церковники не можуть домовитися про зібрання Собору

Зібрання Собору – це масштабна справа і тут є цілком об'єктивні причини, які її затримують – це сама організація, і питання особистих амбіцій.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу сказав релігієзнавець, доктор історичних наук Арсен Зінченко.

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За словами релігієзнавця, ієрархи усіх церков в цей відповідальний момент мають відкласти свої особисті амбіції і поставити питання церкви.

Християнська совість має стояти на першому місці,

– наголосив Арсен Зінченко.

"У патріархів на першому місці стоять не тільки особисті амбіції, а й певна історія. Вона не завжди є приваблива, але у вирішальний момент Вселенський Патріарх і обставини спонукатимуть прийняти розумне рішення", – зпзначив релігієзнавець.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з патріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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