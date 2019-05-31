Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение 29 мая в 3 километрах от села Сестрятин на Ровненщине, весь экипаж погиб. Основной версией крушения вертолета Ми-8 считают техническую неисправность.

В военной прокуратуре добавили, что самописцы уже отправили в Киев для расшифровки, пишет "УНН".

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Правоохранители отметили, что в декабре 2018 года вертолет проходил обслуживание на "Мотор Сичи", и все было в порядке. В военной прокуратуре отметили, что проверят техническое состояние Ми-8.

В результате авиакатастрофы вертолета Ми-8 на Ровненщине погибли 4 военных.

Ребята были совсем молодые:

Игорь Мазепа – командир 16-й отдельной бригады, 40 лет

Павел Дацюк – бортовой авиационный техник, 25 лет

бортовой авиационный техник, 25 лет Владислав Попенко – летчик-штурман, 25 лет

летчик-штурман, 25 лет Василий Романюк – бортовой авиационный техник-инструктор, 28 лет

Смотрите видео о катастрофе вертолета Ми-8 на Ровненщине:

Что известно о катастрофе вертолета Ми-8 на Ровненщине?Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение 29 мая в 3 километрах от села Сестрятин на Ровненщине. Он упал и сразу же загорелся во время тренировочного полета в пределах плановых учений "День-Ночь".



В катастрофе вертолета погибли все 4 члена экипажа – военнослужащие 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, которые базируются в Бродах на Львовщине. Спасатели уже обнаружили тела всех погибших военных.