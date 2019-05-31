Почему упал вертолет Ми-8 на Ровненщине: известна основная версия
Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение 29 мая в 3 километрах от села Сестрятин на Ровненщине, весь экипаж погиб. Основной версией крушения вертолета Ми-8 считают техническую неисправность.
В военной прокуратуре добавили, что самописцы уже отправили в Киев для расшифровки, пишет "УНН".
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Правоохранители отметили, что в декабре 2018 года вертолет проходил обслуживание на "Мотор Сичи", и все было в порядке. В военной прокуратуре отметили, что проверят техническое состояние Ми-8.
В результате авиакатастрофы вертолета Ми-8 на Ровненщине погибли 4 военных.
Ребята были совсем молодые:
- Игорь Мазепа – командир 16-й отдельной бригады, 40 лет
- Павел Дацюк – бортовой авиационный техник, 25 лет
- Владислав Попенко – летчик-штурман, 25 лет
- Василий Романюк – бортовой авиационный техник-инструктор, 28 лет
Смотрите видео о катастрофе вертолета Ми-8 на Ровненщине:
Что известно о катастрофе вертолета Ми-8 на Ровненщине?Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение 29 мая в 3 километрах от села Сестрятин на Ровненщине. Он упал и сразу же загорелся во время тренировочного полета в пределах плановых учений "День-Ночь".
В катастрофе вертолета погибли все 4 члена экипажа – военнослужащие 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, которые базируются в Бродах на Львовщине. Спасатели уже обнаружили тела всех погибших военных.
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