Чому впав вертоліт Мі-8 на Рівненщині: відома основна версія

Військовий вертоліт Мі-8 зазнав катастрофи 29 травня за 3 кілометри від села Сестрятин на Рівненщині, весь екіпаж загинув. Основною версією краху вертольота Мі-8 вважають технічну несправність.

У військові прокуратурі додали, що самописці уже відправили до Києва для розшифровки, пише "УНН".

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Правоохоронці відзначили, що у грудні 2018 року вертоліт проходив обслуговування на "Мотор Січі", і все було в порядку. У військовій прокуратурі наголосили, що перевірять технічний стан Мі-8.

Унаслідок авіакатастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині загинули 4 військових.

Хлопці були зовсім молоді:

Ігор Мазепа – командир 16-ї окремої бригади, 40 років

Павло Дацюк – бортовий авіаційний технік, 25 років

Владислав Попенко – льотчик-штурман, 25 років

Василь Романюк – бортовий авіаційний технік-інструктор, 28 років

Дивіться відео про катастрофу вертольота Мі-8 на Рівненщині:

Що відомо про катастрофу вертольота Мі-8 на Рівненщині?Військовий вертоліт Мі-8 зазнав катастрофи 29 травня за 3 кілометри від села Сестрятин на Рівненщині. Він впав і відразу ж загорівся під час тренувального польоту в межах планових навчань "День-Ніч".



У катастрофі вертольота загинули всі 4 членів екіпажу – військовослужбовці 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині. Рятувальники вже знайшли тіла всіх загиблих військових.