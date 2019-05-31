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      Чому впав вертоліт Мі-8 на Рівненщині: відома основна версія

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      Чому впав вертоліт Мі-8 на Рівненщині: відома основна версія
      Чому впав вертоліт Мі-8 на Рівненщині: відома основна версія / dbr.gov.ua

      Військовий вертоліт Мі-8 зазнав катастрофи 29 травня за 3 кілометри від села Сестрятин на Рівненщині, весь екіпаж загинув. Основною версією краху вертольота Мі-8 вважають технічну несправність.

      У військові прокуратурі додали, що самописці уже відправили до Києва для розшифровки, пише "УНН".

      Читайте також: Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію

      Правоохоронці відзначили, що у грудні 2018 року вертоліт проходив обслуговування на "Мотор Січі", і все було в порядку. У військовій прокуратурі наголосили, що перевірять технічний стан Мі-8.

      Унаслідок авіакатастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині загинули 4 військових.

      Хлопці були зовсім молоді:
      • Ігор Мазепа – командир 16-ї окремої бригади, 40 років
      • Павло Дацюк – бортовий авіаційний технік, 25 років
      • Владислав Попенко – льотчик-штурман, 25 років
      • Василь Романюк – бортовий авіаційний технік-інструктор, 28 років

      Дивіться відео про катастрофу вертольота Мі-8 на Рівненщині:

      Що відомо про катастрофу вертольота Мі-8 на Рівненщині?Військовий вертоліт Мі-8 зазнав катастрофи 29 травня за 3 кілометри від села Сестрятин на Рівненщині. Він впав і відразу ж загорівся під час тренувального польоту в межах планових навчань "День-Ніч".

      У катастрофі вертольота загинули всі 4 членів екіпажу – військовослужбовці 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині. Рятувальники вже знайшли тіла всіх загиблих військових.

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      Теги: Новини України Рівне Збройні сили України Аварії та ДТП Жертви авіація Катастрофа Мі-8 на Рівненщині
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