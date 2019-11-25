Почему уровень разочарования Зеленским растет: комментарий от эксперта
Причиной падения рейтингов является то, что ожидания избирателей всегда на порядок выше реальных возможностей политиков. Они ждут, что новая власть будет не просто лучше, чем старая, но и быстро решит все вопросы – поднимет зарплаты, снизит тарифы и все остальное.
Полученные результаты социологического опроса прокомментировал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.
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По словам эксперта, Зеленский во время избирательной кампании не коммуницировал с избирателями. То есть, он не давал никаких обещаний о том, что не сможет выполнить.
Избиратель смоделировал себе идеального президента, и думал, что Зеленский таким и окажется. Нет, так не получается. В этом и есть объективное падение рейтингов и Зеленского, и партии, и Кабмина,
– отметил Борис Тизенгаузен.
Что поддерживают украинцы
Согласно результатам опроса, украинцы положительно воспринимают такие решения президента:
► инициирование переговоров с Владимиром Путиным для решения конфликта на Донбассе, решение по отводу войск от линии разграничения;
► отвод войск от линии разграничения;
► предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины;
► восстановление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам;
► легализация добычи янтаря;
► полное обновление состава Центральной избирательной комиссии.
Зато негативное отношение украинцев к:
► отмена моратория на продажу земли;
► приватизации крупных государственных предприятий;
► легализация игорного бизнеса.
По словам Бориса Тизенгаузена, украинцам недостаточно четко разъяснили президентские инициативы. К примеру, все опрашиваемые считают, что следствием переговоров с Путиным должно стать восстановление мира на Донбассе, именно поэтому 75% опрошенных одобрительно относятся к такой инициативе. Зато против легализации игорного бизнеса проголосовали 49% украинцев.
Где провал в коммуникации, там не поддерживают, а где успели что-то разъяснить, там уровень поддержки выше,
– прокомментировал эксперт.
Как украинцы относятся к переговорам Зеленского с Путиным / инфографика 24 канала
Отношение украинцев к миру любой ценой
Результаты опроса свидетельствуют, что украинцы одобрительно относятся к переговорам с Путиным, однако не готовы к миру любой ценой.
По мнению эксперта, этот вопрос должен быть иначе сформулирован – "на какую именно цену вы не готовы?" Такая сегментация позволила бы понять, какие настроения преобладают в обществе, на что готовы или не готовы украинцы.
К сожалению, именно от России зависит на 90%, или выведут войска. Без переговоров с РФ достичь мира невозможно,
– отметил эксперт.
Отношение украинцев к парламенту
82% опрошенных считают, что сделали правильный выбор на парламентских выборах. По словам эксперта, несмотря на значительное количество скандалов в Раде, люди нормально воспринимают определенные жизненно-бытовые вещи. Зато все, что связано с коррупцией, воспринимается негативно.
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Одну из причин такого кредита доверия, предоставленного парламенту, Борис Тизенгаузен видит в отсутствии политической альтернативы. "Пока что с Зеленским на электоральном поле конкурируют всем известные старые политические лица", – пояснил эксперт.