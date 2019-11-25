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      Почему уровень разочарования Зеленским растет: комментарий от эксперта

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      Причиной падения рейтингов является то, что ожидания избирателей всегда на порядок выше реальных возможностей политиков. Они ждут, что новая власть будет не просто лучше, чем старая, но и быстро решит все вопросы – поднимет зарплаты, снизит тарифы и все остальное.

      Полученные результаты социологического опроса прокомментировал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

      Читайте также: Как украинцы относятся к переговорам Зеленского с Путиным – опрос

      По словам эксперта, Зеленский во время избирательной кампании не коммуницировал с избирателями. То есть, он не давал никаких обещаний о том, что не сможет выполнить.

      Избиратель смоделировал себе идеального президента, и думал, что Зеленский таким и окажется. Нет, так не получается. В этом и есть объективное падение рейтингов и Зеленского, и партии, и Кабмина,
      – отметил Борис Тизенгаузен.

      Что поддерживают украинцы

      Согласно результатам опроса, украинцы положительно воспринимают такие решения президента:

      ► инициирование переговоров с Владимиром Путиным для решения конфликта на Донбассе, решение по отводу войск от линии разграничения;

      ► отвод войск от линии разграничения;

      ► предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины;

      ► восстановление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам;

      ► легализация добычи янтаря;

      ► полное обновление состава Центральной избирательной комиссии.

      Зато негативное отношение украинцев к:

      ► отмена моратория на продажу земли;

      ► приватизации крупных государственных предприятий;

      ► легализация игорного бизнеса.

      По словам Бориса Тизенгаузена, украинцам недостаточно четко разъяснили президентские инициативы. К примеру, все опрашиваемые считают, что следствием переговоров с Путиным должно стать восстановление мира на Донбассе, именно поэтому 75% опрошенных одобрительно относятся к такой инициативе. Зато против легализации игорного бизнеса проголосовали 49% украинцев.

      Где провал в коммуникации, там не поддерживают, а где успели что-то разъяснить, там уровень поддержки выше,
      – прокомментировал эксперт. 

      Інфографіка
      Как украинцы относятся к переговорам Зеленского с Путиным / инфографика 24 канала

       

      Отношение украинцев к миру любой ценой

      Результаты опроса свидетельствуют, что украинцы одобрительно относятся к переговорам с Путиным, однако не готовы к миру любой ценой.

      По мнению эксперта, этот вопрос должен быть иначе сформулирован – "на какую именно цену вы не готовы?" Такая сегментация позволила бы понять, какие настроения преобладают в обществе, на что готовы или не готовы украинцы.

      К сожалению, именно от России зависит на 90%, или выведут войска. Без переговоров с РФ достичь мира невозможно,
      – отметил эксперт.

      Отношение украинцев к парламенту

      82% опрошенных считают, что сделали правильный выбор на парламентских выборах. По словам эксперта, несмотря на значительное количество скандалов в Раде, люди нормально воспринимают определенные жизненно-бытовые вещи. Зато все, что связано с коррупцией, воспринимается негативно.

      К теме: Громкие скандалы в Раде: чем отличились "слуги народа"

      Одну из причин такого кредита доверия, предоставленного парламенту, Борис Тизенгаузен видит в отсутствии политической альтернативы. "Пока что с Зеленским на электоральном поле конкурируют всем известные старые политические лица", – пояснил эксперт.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости России Новости Украины Владимир Зеленский Социологическое исследование Верховная Рада Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Путин Инфографика
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