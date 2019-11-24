Гучні скандали в Раді: чим відзначилися "слуги народу"

Скандали у Верховній Раді все розгораються, інтриги плетуться, а розслідування тривають. Хоча якраз розслідувати виходить далеко не завжди. Саме тому замість того, щоб говорити про успіхи і перемоги, доводиться говорити про зашквари. А їх останнім часом чимало.

Касетний скандал

Черговий новий анонімний телеграм канал з романтичною назвою "Трубу прорвало" почав публікувати надзвичайно інтригуючі "зливи" – аудіозаписи, зроблені нібито в кабінеті директора Державного бюро розслідувань.

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Андрій Йосипович, я тобі обіцяю–все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь, але ця справа–пріоритет,

– зазначив голос на запису.

Цей голос і справді дуже схожий на голос Романа Труби, очільника ДБР. У власному кабінеті він говорить телефоном про резонансні провадження то з Керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, то з його заступником Андрієм Смірновим.



Роман Труба

Роман Труба і Андрій Смірнов

Про персонажа на ім'я Андрій Смірнов я вже багато розповідав. Він юрист і курує в Офісі Президента правові питання та судову реформу.



Андрій Смірнов

На злитих плівках чути, як Смірнов приходить до Труби і рекомендує тому, як і у яких справах ДБР має проводити слідчі дії. А ось сам Труба переповідає підлеглим, які справи сам Президент визначив як пріоритетні, і хоче до кінця року бачити по ним результати.

Укроборонпром, КМДА, Фонд гарантування вкладів, будівництво порту "Одеса", аграрний фонд, Бурштин, ліс, Грибовецьке сміттєзвалище,

– перерахував імовірний голос Романа Труби.

Не уточнюється які, але ми усі розуміємо яких результатів можна очікувати від Держбюро розслідувань – звинувачення топпосадовців. І від тих результатів нібито залежить, чи залишиться сам Труба на посаді після 31 грудня.

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Насправді, це серйозна історія, яка може стати власним "касетним скандалом" для Володимира Зеленського. Адже плівки вказують на те, що Офіс Президента втручається в роботу незалежного правоохоронного органу, ставить завдання, які справи розслідувати, які призупинити, кого тягати на допити, а кого не чіпати.

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Сам Труба усі звинувачення в ручному управлінні згори коментує так:

Він не просто не спростував справжність записів, а навпаки підтвердив їх. Адже ще півтора місяці тому сам заявляв, що в його кабінеті знайшли прослушку.

Важно: Труба назвав фейком і провокацією записи прослушки його кабінету

Тобто, прослуховування було, записи є, а Роман Труба каже, він був готовий до того, що вони з'являться. Здавалося б бінго, справа розкрита! Елементарно, Ватсон! А ось і ні.

Що відомо про ДБР?Це правоохоронний орган України, який остаточно перебере на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури. ДБР запрацювало 27 листопада 2018 року. Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді та найвищі службовці.



Чим ДБР відрізняється від НАБУ? Розмежування чіткі – НАБУ розслідує кримінальні провадження відносно тих самих людей, що й ДБР, але лише корупційні злочини за тринадцятьма статтями Кримінального кодексу України, а ДБР – за всіма іншими статтями.

Розслідування справи

В прокуратурі починають тиснути на те, що треба ще достовірно встановити справжність цих аудіозаписів, перевірити чиї на них голоси

Що саме перевіряти? Немає оригіналів записів, немає обладнання, на якому було здійснено ці записи. Тобто, немає можливості підтвердити автентичність записів,

– прокоментував Генпрокурор Руслан Рябошапка.

От наше сенсаційне розслідування і зупинилося. І черговий прорив труби швидше за все, як водиться у нас, так і закінчиться не покаранням винних, а лише вибухом лайна.

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Справді, якби у наших "добродіїв анонімів", які зробили і злили ці записи, були щирі наміри, вони б звернулись до СБУ і надали докази офіційно, пояснили, як потрапили в кабінет очільника ДБР, як встановили там прослушку. Чи хоча б як і в кого отримали ці записи.

Тобто дали можливість правоохоронцям провести розслідування. Але цього вони наразі не зробили. Вони просто публікують записи і розраховують на суспільний розголос.

Кому вигідний касетний скандал?

Розумні люди у таких випадках питають: кому це може бути вигідно, і для чого?



І ось тут історія здається достатньо проста: ДБР веде чимало справ, у яких фігурують колишні топ-посадовці. Тільки п'ятий президент Петро Порошенко фігурує у 13 справах. А у одній цього тижня йому намагались оголосити підозру.



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / інфографіка 24 каналу

Перезапуск ДБР

Разом тим, Верховна Рада готова прийняти у другому читанні закон, який запустить перезапуск ДБР. А це значить, що вже буквально за кілька тижнів Роман Труба може вилетіти в ту ж таки трубу зі свого зручного крісла.

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І я зараз не захищаю директора ДБР. У експертного середовища до нього чимало претензій. До того ж ці плівки... Але вам не здається, що якось це дуже складно виходить. Ну аж дуже вчасно вони з'явились? Одним словом, історія дуже політично заангажована.

Я ж не політик, а Генеральний прокурор–людина, яка приймає рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства чи кримінального законодавства. Тому, очевидно, що буду діяти в рамках цих двох законів,

–зазначив Генпрокурор.



Руслан Рябошапка

Ну от це адекватна позиція. Справу треба розслідувати і розслідувати усі її сторони. Починаючи від того, чи встановлював хтось прослушку, адже про це заявляв сам Труба, як записи потрапили до наших "добродіїв анонімів", на у а вже потім розбиратись у суті розмов цих голосів.

Які резонансні справи обговорював Труба?

►Справа Порошенка. Голова ДБР Роман Труба обговорював з главою Офісу Президента Андрієм Богданом питання виклику на допит в Бюро п'ятого президента. Це свідчить про те, що справи проти Петра Порошенка особисто контролює Богдан.

►Справа Супрун. Труба переконує, що сам особисто возив президенту Володимиру Зеленському проєкт підозри колишній виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун.

►Справа Приватбанку. Генпрокурор Руслан Рябошапка і глава ОПУ Андрій Богдан дали команду Трубі припинити обшуки в Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ на час візиту місії МВФ в Україну.

►Справа самого Труби. 19 вересня президент Зеленський поставив голові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Якщо Труба виконає завдання – залишиться на посаді у 2020 році.

►Справа заступників Труби і судді Вовка. Директор НАБУ Артем Ситник у телефонній розмові повідомив Трубі, що його заступники фігурують на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка.

►Справа закупівель в армії. Власник компанії-виробника спальних мішків для Мінборони Михайло Немировський обговорював з Трубою хід рослідування про закупівлі в Збройних силах. Таким чином підприємець хотів уникнути свого потрапляння в скандал.

Інші скандали у Верховній Раді

Це вже не перший подібний скандал навіть за останній тиждень. Кількома днями раніше вилізла історія з плівками з Криворіжжя, де нібито депутати від "Слуги народу" зустрічались з новим головним поліцейським Кривого рогу, а також обговорювали з ним роботу поліції.

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Ну або історія з телеграм каналом "Джокер" де пранкери розводять депутатів від слуги народу на різного роду відвертості. Яких таємниць нам тільки не розкривають усі ці скандали.

І ледь не кожен тягне на окрему кримінальну справу. Журналісти починають ставити питання Президенту, і він змушений реагувати:

У фракції і партії "Слуга народу" теж визнають, що у зв'язку з цими скандалами роботи у них побільшало.

Додали роботи нам ці пранкери. Але я думаю, що справилися зі всім попереднім, і справимося з пранкерами також,

– прокоментував керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Впораються, ніхто ж не сумнівається, але, може, було б варто діяти на упередження. Ну, як мінімум, детальніше перевіряти всіх кандидатів у депутати. Щоб потім не з'ясовувалось, що в парламент під іменем президента потрапив чоловік, який сидів за згвалтування неповнолітньої. Це ще один скандал цього тижня.



Фігурант секс-скандалу Роман Іванісов

Або не призначати на посади в Офісі президента відвертих "рєшал". Адже коли з'явився запис, я щиро подумав ну так – це цілком у стилі Богдана і Смірнова: поговорили, перетерли і все, оп-ля, потрібна кримінальна справа є, ну або зайва закрита.

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Зрештою не брати тих, кого доведеться виключати. А вже виключають і це ще не кінець.



Колишні "слуги народу" Антон Поляков та Анна Скороход

Хоча, з іншого боку, про що я кажу? Турборежим, так турборежим. І навіть при наявності найкращих намірів у президента, такі скандали далі будуть вилазити все частіше:

►по-перше, бо в провладній команді є навколо кого скандалити;

►по-друге, є політичні опоненти, яким все більше і більше насипають солі на хвіст.



І як би мені не хотілося говорити про добре і світле, успіхи та перемоги: але скандали-скандалять, а інтригани інтригують. І про усе це ви повинні знати. Адже розслідування не завжди закінчуються успіхом.