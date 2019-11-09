Наступ на свободу слова в Україні чи політичні розбірки: що відбувається насправді

Несамовитий наступ на свободу слова. Останніми днями про це кажуть часто. Люди різних політичних поглядів б’ють на сполох. Невже і справді одне з основних завоювань України під загрозою?

Прямий

Останніми про наступ на свободу слова заговорили на телеканалі "Прямий". Ні, не хвилюйтесь вдома у Петра Порошенка, поки що, ніхто обшуків не проводив. Тим більше він же заявляв, що не має ніякого відношення до власності або управління "Прямим".

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Тоді у кого проводять обшуки? У Володимира Макеєнка. А хто ж він власне такий?



Володимир Макеєнко

По-перше, він відомий тим, що був народним депутатом І, ІІ, IV, V, VI та VII скликання. Усього 6 разів він обирався до Верховної Ради. І не боявся міняти політичну позицію. Він був разом з Петром Порошенком у фракції "Солідарність" у Раді третього скликання, а потім слідом за ним пішов у "Нашу Україну". Проте вже у наступні каденції він був членом "Партії регіонів", так само як і у сьомому скликанні.

То як же він став власником телеканалу "Прямий". Екснардеп Сергій Лещенко так описує цей шлях:

Телеканал "Прямий" – це колишній телеканал Януковича "Тоніс", який той віджав у Володимира Костеріна. "Сім'я" копирсалася з "Тонісом". Потім грянув Майдан, вони втекли з України, а тут наспів новий президент Петро Порошенко з ідеєю розширювати свою інформаційну лінійку.

Порошенко домовився, що "сім'я Януковича" віддає телеканал "Тоніс", а натомість справи Арбузова, Клименко і Курченко будуть підвішені в судах. Дозволи на заочний суд будуть заблоковані. "Український медіа-холдинг" залишився у Курченко. Щоб приховати сліди, канал "Прямий" оформили на депутата-регіонала Макеєнка.

Ніяких висновків я не роблю. Одні журналісти кажуть про наступ на свободу слова, а інші про корупцію. Цікаво, а у якій справі проводять обшуки? У ЗМІ повідомляли, що слідчі ДБР працюють в рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке стосується операцій купівлі-продажу телеканалу "Прямий".



"Захоплення" каналу

Тобто, обшуки стосується купівлі телеканалу, а не його діяльності? От такий наступ на свободу слова на "Прямому". І напевно на цьому можна було б зупинитись, але ж не тільки на "Прямому" говорять про тиск на журналістів.

112 канал

Видання медіа-холдингу, що формально належить Тарасу Козаку, теж б’ють на сполох. Давайте подивимось, а які ж проблеми тут. Видання "Детектор медіа" описує створення цього холдингу так:

Ці канали часто звинувачують у "проросійськості", але я, чесно кажучи, не хотів би на цьому зупинятись. Юредично це майже не можливо довести, до того ж скільки людей, стільки і думок.

Якщо такої різноманітності не має, тоді з’являєтеся цензура. Ну так, логічно. І ведучі "112 Україна" наполегливо продовжують переконувати, що в країні відбувається наступ на свободу інформації.

На "112 Україна" каналі зняли чимало відеороликів на цю тему. Що ж у них там трапилось? Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила безпрецедентне рішення – позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення.

Це справді виглядає, як порушення. Давайте подивимось, що ж там про це говорять у Нацраді:



Коментар Нацради

Тобто, виходить, що ніхто не позбавляв ліцензії "112 Україна" канал. У нього її просто не було.

Коментар Нацради

Трансляція "112 Україна" відбувалася з порушенням умов ліцензії через місцеві телеканали. Відповідно, коли вони закінчились – їм їх не подовжили. Разом з тим, у "112 Україна"залишилась ліцензія на супутникове мовлення і канал продовжує мовити у кабельній мережі.

Чи це наступ на свободу слова? Ну вирішуйте самі, я вам розказав факти. Але і це ще не усе, є ще один канал, який проти цензури. Все у тому ж самому холдингу "Новини".

NewsOne

Другого жовтня журналісти трьох каналів вийшли в ефір з зав’язаними чорною стрічкою ротами. І так вони провели близько 20 хвилин ефіру.



Журналісти з чорними стрічками в ефірі

"5 вересня Національна рада на засіданні розглянула матеріали позапланової перевірки ТОВ "Новини 24 години", м. Київ (супутниковий телеканал "NewsOne", і, взявши до уваги численні й неодноразові порушення мовником вітчизняного законодавства в частині розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, ухвалила рішення про звернення до суду з позовом про анулювання його ліцензії на мовлення", – заявили у Нацраді.

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Довести у суді, що розпалення ворожнечі було, не так вже і просто. Треба проводити експертизи і судовий процес триватиме багато місяців. А до тих пір поки це не буде встановлено. Телеканал NewsOne продовжує мовлення. Чи можна це вважати наступом на свободу слова?



Хто з олігархів контролює ЗМІ / інфографіка 24 каналу

З рештою, чи можна вважати наступом на свободу слова усі три описані випадки? Вирішуйте самі. Факти я вам навів, висновки кожен зробить для себе сам. Адже ми просто розказуємо про те, що відбувається у цій країні насправді. І саме цим потрошку змінюємо її на краще.

Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.