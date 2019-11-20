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      Без вмешательства Зеленского я не вижу решения, – адвокат о скандале с Трубой

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      Решение скандала в Государственном бюро расследований должно состояться в политической плоскости. Президент Украины Владимир Зеленский должен взять ситуацию под контроль, чтобы нивелировать все риски узурпации органа.

      Об этом в прямом эфире 24 канала заявила адвокат и член наблюдательного совета НАБУ Татьяна Козаченко.

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      По ее словам, если мы существуем в правовом государстве, то ситуация, которая сложилась в ГБР, и в таком формате, априори не представляется возможной.

      Обычно, при наименьших нарушениях это должно быть основанием для отстранения от должности, пока не будут устранены все сомнения и проведены все расследования,
      – отметила Козаченко.

      Она добавила, что пока неизвестны все обстоятельства дела, поэтому о расследовании от НАБУ говорить рано. А вот кто бы мог за это взяться – это САП.

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      "Сейчас в Украине вообще нет никакого экспертного учреждения, которое способно независимо проверить аутентичность пленок с реальными возможными фигурантами. В ситуации, если первые лица правоохранительных органов задействованы в таком скандале, разрешение ситуации возможно было бы в политической плоскости", – пояснила адвокат.

      Однако, по ее словам, президент Зеленский пока наблюдает со стороны. Хотя в большинстве других стран руководитель уже взял бы это под личный конроль, чтобы нивелировать все риски узурпации органа.

      На сегодня без вмешательства президента я не вижу возможности решения политического кризиса,
      – подчеркнула Козаченко.

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      Что известно о записи прослушки ТрубыАудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы и на которых слышен похожий на его голос, опубликовали вечером 19 ноября в телеграме на анонимном канале "Трубу прорвало". Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.

      В частности, записи свидетельствуют, что человек с похожим на Трубу голосом обсуждал: вызовы на допрос пятого президента Петра Порошенко; подозрение бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун; дело "Приватбанка"; дело самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка; закупки для армии.

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Государственное бюро расследований Роман Труба
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